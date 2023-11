Grodowski, graue Haare und Grüße an den Balljungen

Trotz des überragenden Auftritts von Matchwinner Joel Grodowski musste Preußen Münster gegen Ulm am Ende zittern. Die Sorgenfalten waren mit Abpfiff weggewischt, dafür fürchtet Trainer Sascha Hildmann graue Haare.

Am Sonntag gehörte die Show Joel Grodowski. Nach Wochen stand der schnelle Preußen-Stürmer mal wieder in der Startelf - und wurde gleich zum Spieler des Tages ernannt. Gegen Ulm traf er doppelt und holte noch einen Elfmeter raus. Die Effektivität, die dem Angreifer oft gefehlt hatte, legte er diesmal, beim Duell mit dem Mit-Aufsteiger, an den Tag.

"Gas gegeben habe ich trotzdem immer", so Grodowski. "Und endlich habe ich mich dafür mal belohnt." Doch nicht nur Grodowski selbst, auch seine Kollegen beendeten eine unglückliche Serie: Denn trotz zahlreicher Ausfälle gewannen sie nach drei Ligapartien ohne Sieg in Folge mal wieder ein Spiel. Und das, obwohl es am Ende nochmal richtig spannend wurde nach Ulms Aufholjagd.

Unnötige Spannung für Hildmann

"Wir haben das Spiel dominiert und die Tore gemacht. Aber nach dem 2:3 dachte ich schon: Oh scheiße!", gestand Grodowski bei "MagentaSport". Ulm stehe "ja nicht umsonst oben, die spielen super Fußball", so der 25-Jährige weiter. Zum Schluss habe seine Mannschaft alles reingehauen: "Man hat ja gesehen, der Platz war schon grenzwertig. Aber das ist natürlich umso geiler, so ein Spiel dann zu gewinnen."

Sein Trainer hätte gerne auf die "unnötige" Spannung verzichtet. "Das war schon anstrengend zum Schluss", sagte Sascha Hildmann und scherzte: "Da kriege ich graue Haare und verliere ein paar Lebensjahre." Aber so sei das eben in der 3. Liga: "Wenn du am Samstag die Konferenz gesehen hast, was da ab der 90. Minute alles passiert ist, weißt du genau, du musst bis zum Schluss durchziehen", erklärte er.

Balljunge indirekt am 1:0 beteiligt

Das hat diesmal geklappt und soll auch so weitergehen. "Wir sind ruhig und demütig. Wir arbeiten sehr seriös. Das tut uns gut", betonte Hildmann und meinte: "Die Jungs werden hier garantiert nicht überschnappen. Denn dafür besteht gar kein Grund."

Einen Extra-Gruß richtete der Coach zum Abschluss noch an einen Balljungen, der im Dauerregen stets für trockene Bälle gesorgt hatte - insbesondere für Einwurf-Experte Marc Lorenz. "Einfach super. Das haben wir vorher besprochen, weil eben diese weiten Einwürfe für uns wichtig sind", klärte Hildmann auf. Einer war auch Ausgangspunkt für das frühe 1:0. "Das hat er sehr gut gemacht der Kleine, dafür kriegt er sicher ein Trikot", sagte Hildmann.