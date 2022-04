Grizzlys Wolfsburg halten Publikumsliebling Machacek

Die Grizzlys Wolfsburg haben den auslaufenden Vertrag von Publikumsliebling Spencer Machacek um ein weiteres Jahr verlängert.

Einen Tag vor dem ersten Play-off-Halbfinale bei Red Bull München gab der Vizemeister die Vertragsverlängerung am Dienstag bekannt. Machacek spielt seit 2018 in Wolfsburg. Der 33 Jahre alte Kanadier schoss in 205 DEL-Spielen bislang 70 Tore und gab 62 Vorlagen.

In der laufenden Saison ist Machacek erneut eine wichtige Säule in der Mannschaft von Cheftrainer Mike Stewart, was er zuletzt in der gewonnenen Viertelfinal-Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven unter Beweis stellte.

Im Halbfinale der DEL-Play-offs trifft Wolfsburg ab Mittwoch auf Red Bull München. Während der Hauptrunde gewannen die Wolfsburger alle vier Spiele gegen die Münchner, eines davon nach Penaltyschießen.