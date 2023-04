Grizzlys holen Verstärkung von DEL-Konkurrent - Straubing verlängert mit Kohl

Die Grizzlys Wolfsburg haben den dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt, aus Schwenningen kommt Verteidiger John Ramage. Auch die Adler Mannheim holen sich in Person von Maximilian Eisenmenger Verstärkung, Straubing bindet Verteidiger Benedikt Kohl für ein weiteres Jahr.

Nach Goalie Hannibal Weitzmann und Stürmer Timo Ruckdäschel haben die Grizzlys Wolfsburg am Donnerstag den dritten Neuzugang für die DEL-Saison 2023/24 bekanntgegeben: Von den Schwenninger Wild Wings wechselt Verteidiger John Ramage nach Wolfsburg und unterschreibt beim Play-off-Halbfinalisten einen Zweijahresvertrag.

"John ist ein Allrounder, der viel Erfahrung, Führungsqualitäten und eine sehr gute Mentalität mitbringt. Er wird uns in der kommenden Saison in vielen wichtigen Situationen weiterhelfen", schwärmte Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf vom 32-Jährigen, der einen US-amerikanischen und kanadischen Pass besitzt.

Ebenfalls am Donnerstag vermeldeten die Straubing Tigers die Vertragsverlängerung mit Benedikt Kohl. Der 35 Jahre alte Verteidiger bleibt für ein weiteres Jahr und damit seine insgesamt fünfte Saison bei den Niederbayern.

"Benedikt ist ein harter Arbeiter, der stets alles für sein Team gibt. Er kennt unser Spielsystem und die Liga seit Jahren bestens und kann viele Erfahrungen mit unseren jüngeren Spielern teilen", sagte Jason Dunham, Sportlicher Leiter.

Adler Mannheim verpflichten Stürmer Eisenmenger

Derweil treiben die Adler Mannheim ihren personellen Umbruch weiter voran. Nach dem Halbfinal-Aus gegen Ingolstadt mussten neben Trainer Bill Stewart gleich 17 Spieler den Verein verlassen. Als neuste Verpflichtung stellten die Adler nun Maximilian Eisenmenger vor. Der 24 Jahre alte Stürmer wechselt nach einem Jahr aus dem schwedischen Tingsryds in die DEL zurück. Eisenmenger, der von 2020 bis 2022 in 83 Partien für Augsburg auf dem Eis stand (fünf Treffer und neun Vorlagen), unterschrieb für zwei Jahre in Mannheim.