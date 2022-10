Grizzlys gelingt Comeback-Sieg - Eisbären mit erneuter Pleite

In zwei sportlich bedeutungslos gewordenen Partien gewann Wolfsburg am finalen Spieltag der CHL-Gruppenphase nach Drei-Tore-Rückständen noch gegen Turku. Berlin brach in Hradec Kralove im letzten Drittel ein.

Siegtreffer: Spencer Machacek (re.) trifft zum 5:4-Erfolg für Wolfsburg gegen Turku. IMAGO/Jan Huebner