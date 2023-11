Grippewelle vor den Knaller-Wochen: Zwickau will sich "gegen die Widerstände stemmen"

Seit dem Abstieg aus der 3. Liga läuft beim FSV Zwickau nur wenig zusammen. Neben dem sportlichen Misserfolg zwang eine Grippewelle die Schwäne zuletzt sogar zu einer Spielabsage. Die dünne Personaldecke könnte mit Blick auf die bevorstehenden Wochen noch zu einem ernsthaften Problem werden.

Ausgelaugt: Der Kader des FSV Zwickau kommt aktuell an seine Grenzen IMAGO/Picture Point LE

Der FSV Zwickau ist nicht der erste Verein, der wegen Personalmangels beim NOFV erfolgreich eine Spielverlegung erbat. Vor den Schwänen hatte auch der Chemnitzer FC wegen zahlreicher erkrankter Spieler die Altglienicke-Partie verschieben lassen. Die Grippewelle in Sachsen macht auch nicht vor den Profifußballern halt.

Ob die erzwungene Spielpause nach der Absage gegen Jena den Zwickauern angesichts der sportlich prekären Lage zupass kommt, ist eine Frage, die sich für Sportdirektor Robin Lenk nicht stellt. Mit Oberligist VfB Auerbach wartet am Sonntag im Achtelfinale des sächsischen Landespokals eine Hürde, die übersprungen werden soll, ganz gleich wie dick oder dünn die Personaldecke ist. "Auerbach ist ein sehr unangenehmer Gegner. Mit einem Sieg können wir aber zugleich die Grundlage für die verbleibenden fünf Ligaspiele legen", betont Lenk im Hinblick auf das knackige Restprogramm bis zur Winterpause.

Hammer-Programm zum Jahresendspurt

Nacheinander warten Greifswald (H), Babelsberg (A), Lok Leipzig (H) und der BFC Dynamo (H). Dazu steht das Nachholspiel in Jena an. "Für uns sind das fünf Kracherspiele. Vielleicht sind sie leichter zu spielen, da die Rollen klar verteilt sind und die Erwartungshaltung eine andere ist", meint Lenk.

Als Absteiger ist Zwickau, das unter Vollprofibedingungen trainiert, gefühlt in zwei Drittel der Partien Favorit. Anspruch und Wirklichkeit sind jedoch zwei getrennte Paar Schuhe. Vorletzter bei nur zwei Siegen aus 13 Spielen lautet die magere Bilanz. Dass sich die Trainerfrage nicht stellt, hat mit dem Sommer zu tun und der ungewissen Zukunft, als eine Insolvenz im Raum stand, kaum Spieler da waren, sodass sogar der Trainingsauftakt nach hinten verschoben wurde. "Man kann uns nicht mit einem normalen Absteiger vergleichen, wenn man die Voraussetzungen in Betracht zieht, mit denen wir in die Saison gegangen sind. Erstmal war gar nicht klar, ob es weitergeht, dann die kurze Sommervorbereitung und die späte Kaderzusammenstellung", begründet Lenk.

Coach Rico Schmitt nahm die Herausforderung ohne großes Wehklagen an, was ihm der Sportdirektor hoch anrechnet. "Ich sehe, wie das Trainerteam arbeitet und versucht, sich gegen die Widerstände zu stemmen, seien es die Verletzungen oder die finanziellen Zwänge, die uns bei der Kaderplanung eingeschränkt haben. Zu keiner Zeit haben sie Ausreden gesucht, sondern versucht, Lösungen zu finden", stellt sich die Trainerfrage für Lenk auch aus diesem Aspekt heraus nicht.