Grippewelle beim FCN - Test gegen Augsburg abgesagt

Das 1:5 auf St. Pauli war für den 1. FC Nürnberg sportlich ernüchternd und hat nun auch noch weitreichendere Folgen. Zahlreiche Spieler liegen derzeit flach.

Vergangenen Freitag bereits fuhr der Club-Tross mit dem Zug nach Hamburg, um sich mit ausreichend Vorlauf auf das Samstagabendspiel am Millerntor vorzubereiten. Der Auftritt dort ging jedoch in die Hose, beim 1:5 gegen den Spitzenreiter bekamen die Franken ihre Grenzen aufgezeigt. Mit der Klatsche im Gepäck reiste der Club am Sonntag zurück in die Heimat - auch die Rückfahrt verlief wegen eines defekten Zuges holprig.

Fünf Akteure hat es erwischt

Das unrunde Wochenende hat sogar noch weitreichendere Folgen, einige Spieler kamen mit einem grippalen Infekt nach Hause. Wie der Verein am Mittwoch bestätigte, liegen aktuell mit Tim Handwerker, Ahmet Gürleyen, Jan Gyamerah, Taylan Duman und Enrico Valentini fünf Akteure flach. Die öffentliche Einheit am Dienstag sagte der Club in der Folge ab, die fitten Spieler absolvierten ein Training im Kraftraum.

Gut für den Club, dass diese Grippewelle nun in eine Länderspielpause fällt. Auf dem Plan der Franken stehen jedoch zwei Testspiele, wovon eines nun abgesagt werden musste. Während die Partie am Mittwochabend (18 Uhr) beim Landesligisten TSV Buch wie geplant stattfinden kann, wurde das für Donnerstag angesetzte Duell mit Bundesligist Augsburg nun gestrichen.

Auch Hübner und Lawrence fraglich

Die Franken können die Pflichtspielpause somit alles andere als optimal nutzen, wenngleich der ohnehin große Kader einen normalen Trainingsbetrieb durchaus zulässt. Unter den Kranken befinden sich jedoch hauptsächlich Stammspieler, die nun so schnell wie möglich wieder fit werden sollen, um das Heimspiel am Sonntag in einer Woche gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC absolvieren zu können.

Neben den fünf erkrankten Spielern werden gegen Buch zusätzlich die angeschlagenen Daichi Hayashi und Jannik Hofmann ausfallen, dazu sind Florian Hübner und James Lawrence fraglich. Nathaniel Brown (U 21 Deutschland) und Kanji Okunuki (Japan) sind derweil mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. "Es ist natürlich nicht optimal, so viele krankheitsbedingte Ausfälle zu haben. Dafür bekommen einige Spieler aus der U 23 die Chance reinzuschnuppern und sich zu zeigen", meinte Chef-Trainer Cristian Fiel im Vorlauf der Partie beim Partnerverein des FCN.