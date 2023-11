Grings nicht mehr Trainerin der Schweiz

Inka Grings ist nicht mehr länger Trainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft, wie der Verband am Freitagnachmittag bekanntgab. Die Trennung erfolgt somit nach nicht einmal einem Jahr, man habe sich darüber "einvernehmlich geeinigt". In 14 Partien gelang Grings mit den Schweizerinnen nur ein Sieg. Wer das Team in den letzten beiden Nations-League-Spielen gegen Schweden (1. Dezember) und Italien (5. Dezember) betreut, ist noch unklar.