Grings-Nachfolgerin steht fest: Zürich eist Dünker von Bayer los

Der FC Zürich hat eine neue Cheftrainerin für sein Frauen-Team gefunden. Ex-Bundesliga-Spielerin Jacqueline Dünker wird Nachfolgerin von Ex-Bundesliga-Torjägerin Inka Grings - und übernimmt eine Doppelrolle.

Inka Grings, in der Bundesliga sechsmal Torschützenkönigin und mit der DFB-Auswahl zweimal Europameisterin, wird ab Januar 2023 die Frauen-Nationalmannschaft der Schweiz trainieren, die Trainerstelle beim FC Zürich war dadurch vakant. Dort hat künftig mit Jacqueline Dünker erneut eine Ex-Bundesliga-Spielerin das Sagen. Die 36-Jährige übernimmt neben der Aufgabe der Trainerin auch den Posten der Sportchefin.

"Mit Jacqueline Dünker konnten wir eine erfahrene und ambitionierte Trainerin engagieren", meinte FCZ-Präsident Ancillo Canepa. "Wir sind überzeugt davon, dass sie unsere erste Frauenmannschaft weiterentwickeln wird. Die Aufgabe als Sportchefin wird sie gemeinsam mit der Sportkommission FCZ Frauen ausüben."

Als Spielerin sammelte sie in der deutschen Frauen-Bundesliga im Trikot des SC 07 Bad Neuenahr Erfahrungen, zudem war sie nach ihrer Karriere bis zuletzt Co-Trainerin bei Bayer 04 Leverkusen. "Jacqueline Dünker ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Cheftrainerposten beim FC Zürich annehmen zu dürfen. Diese Chance möchte wir ihr nicht nehmen und sind dem Wunsch daher nachgekommen", sagte Thomas Eichin, Leiter Nachwuchs & Frauen bei Bayer 04.

"Mir fällt der Abschied nicht leicht. Ich weiß zu schätzen, was ich in Leverkusen hatte", meinte die A-Lizenz-Trainerin. Nun geht es für Dünker in der Schweiz weiter. "Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr auf die neue Herausforderung", sagte Dünker, die einen unbefristeten Vertrag in Zürich unterschrieben hat.

Dünker: "Ich war positiv angetan"

"Bereits nach dem ersten Kontakt war ich positiv angetan vom Klub sowie den Bedingungen und ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Trainerteam die FCZ-Frauen weiterzuentwickeln", erklärte Dünker.