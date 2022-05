Grimma und Leipzig punkten im Abstiegskampf

Der FC Grimma und der FC International Leipzig holten in der Oberliga NOFV-Süd wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die Oberliga NOFV-Süd biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Der Meister steht mit Rot-Weiß Erfurt bereits fest und auch der Abstiegskampf ist beim Blick auf die Tabelle weitestgehend entschieden. Durch den Rückzug des FC Carl Zeiss Jena II am Saisonende sind mehr oder weniger fast alle Fragen im Keller beantwortet, zu groß sind die Rückstände von Arnstadt und Martinroda. Offen ist somit noch ein direkter Abstiegsplatz, den nach bereinigter Tabelle - sprich Jena gesellt sich nach dem 33. Spieltag zu Merseburg ans Tabellenende - der FSV Wacker 90 Nordhausen belegen würde.

Zusätzliche Brisanz bringt allerdings die Relegation zur 3. Liga in den Abstiegskampf. Sollte der BFC Dynamo Berlin am kommenden Samstag das 0:2 aus dem Hinspiel gegen den VfB Oldenburg nicht aufholen und Regionalligist bleiben, wird es zusätzlich in den beiden NOFV-Oberligen einen Abstiegsrelegationsplatz (Rang 14) geben. In der Oberliga NOFV-Süd würde diesen dann nach derzeitigem Stand Inter Leipzig belegen.

Inter erledigt seine Hausaufgaben

Doch zum Spieltag: Die Leipziger erledigten am Samstag ihre Hausaufgaben gegen Jena. Ein 4:0 stand nach Spielschluss auf der Anzeigentafel. Dieses Ergebnis hatte sich so im ersten Durchgang noch nicht angekündigt. Zwar traf Lamouri früh (5.), jedoch kam auch Jena immer wieder zu guten Torchancen. Beide Mannschaften ließen bis zur Pause aber weitere Treffer liegen. Nach dem Seitentausch übernahm die Heimelf dann zusehends das Kommando und sorgte mit einem Doppelschlag durch Eerola (54.) und erneut Lamouri (55.) für die Entscheidung. Langr netzte kurz vor Schluss schließlich noch mit einem Flachschuss zum Endstand ein (86.).

Damit schob sich Inter am FSV Wacker 90 Nordhausen vorbei, der zeitgleich vor heimischer Kulisse dem SV Blau-Weiß Zorbau 0:2 unterlag. Muwanga (6.) und Mirza (57.) trafen entscheidend für die Gäste, die mit sechs Punkten Vorsprung auf Leipzig erst einmal aus dem Gröbsten raus zu sein scheinen.

Sechs Zähler liegen auch zwischen dem Bischofswerdaer FV 08 und dem vermeintlichen Relegationsplatzinhaber aus Leipzig. Der BFV sicherte sich am Samstag nach 0:1-Rückstand noch einen Zähler bei Tabellennachbar FC Einheit Rudolstadt, der weiterhin einen Punkt mehr vorzuweisen hat. Kühne brachte die Gastgeber in Durchgang eins zunächst mit dem Kopf in Führung. Der zur Pause eingewechselte Sobe glich für Bischofswerda nach einer knappen Stunde aus.

Wichtige Punkte für Grimma und Wernigerode

Sonntags verschaffte sich dann der FC Grimma etwas Luft auf nach hinten. Die Ziffert-Elf schlug den FC An der Fahner Höhe, der durch die Heimpleite einen großen Schritt gen Klassenerhalt verpasste. Grimma liegt nun drei Zähler vor Inter Leipzig. Wichtig war auch der Erfolg des FC Einheit Wernigerode. Der DFB-Pokal-Teilnehmer hat durch das 3:2 über den FSV Budissa Bautzen nun ein ordentliches Polster nach hinten und zudem weitere Spiele gegenüber der Konkurrenz in der Hinterhand. Zum entscheidenden Spieler wurde Weinhauer mit seinem Doppelpack.

Nicht mehr relevant für die Tabelle waren die Spiele zwischen Neugersdorf vs. Meister Erfurt, Krieschow vs. Arnstadt (2:2), Halle vs. Martinroda (6:1). Arnstadt und Martinroda haben zwar noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt, der Abstand auf Leipzig beträgt aber schon zehn beziehungsweise elf Punkte.