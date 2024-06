Grimm wechselt von Jena nach Aubstadt

Nach der jüngsten Abgangsflut hat der TSV Aubstadt einen Neuzugang präsentiert. Max Grimm wechselt vom Nordost-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena ins Grabfeld. Der 20-jährige Angreifer, ausgebildet beim FCC, spielte seine zweite Saison im Herrenbereich und brachte es in zwei Jahren auf 50 Regionalligaspiele für den Traditionsklub. "Max passt genau in unser Anforderungsprofil. Trotz seines jungen Alters hat er schon eine gewisse Erfahrung und nachgewiesen, was er Qualitäten mitbringt. Wir möchten Max ein Wohlfühlklima in Aubstadt bieten, sodass er in seiner Entwicklung weiter vorankommt und werden ihn dabei mit allem unterstützen. Wir freuen uns, dass wir Max für uns gewinnen konnten", erklärt Cheftrainer Julian Grell.