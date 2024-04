Grimaldo zieht's "in der Zukunft" in La Liga - so reagiert Rolfes

Er ist der offensivstärkste Linksverteidiger der Bundesliga. Alejandro Grimaldo hat schon in seiner ersten Saison bei Leverkusen neue Maßstäbe gesetzt. Doch jetzt offenbarte er seinen Wunsch, "in der Zukunft" in Spanien zu spielen.

Er ist einer der vielen Volltreffer, die Bayer 04 im vergangenen Sommer auf dem Transfermarkt gelandet hat: Alejandro Grimaldo, eigentlich mit dem Etikett Linksverteidiger von Benfica Lissabon nach Leverkusen geholt, spielt beim neuen Deutschen Meister eine herausragende Saison, in der er vor allem durch seine Offensivqualitäten besticht.

Passsicher, spielintelligent und höchst flexibel, was seine möglichen Positionen betrifft. So spielt der 28-Jährige wahlweise auch als Sechser, Achter oder Zehner. Hinzu kommt eine herausragende Schuss- und Flankentechnik, die er nicht nur, aber eben auch bei Freistößen immer wieder zur Schau stellt. Das Ergebnis: wettbewerbsübergreifend elf Tore und 17 Vorlagen in dieser Saison.

Vertrag in Leverkusen bis 2027

In dieser Spielzeit ist Grimaldo auch zum spanischen Nationalspieler aufgestiegen, nachdem er zuvor in seiner Heimat trotz herausragender Leistungen wie in der vergangenen Champions-League-Saison links liegen gelassen worden war. Inzwischen stehen zwei Länderspiele auf seinem Konto.

In Leverkusen hat er auch in dieser Hinsicht sein Glück gefunden. Zumal er dort seine Titelsammlung, die er bei Benfica begann, jetzt erweitern konnte und kann. "Was ich will, sind Titel. Wir sind nah dran, die Europa League zu gewinnen, den Pokal zu gewinnen. Die Bundesliga zu gewinnen ist historisch, aber ein Triple zu gewinnen, wäre verrückt", sagte Grimaldo, der ablösefrei aus Lissabon kam, gegenüber der spanischen Sportzeitung Marca.

Doch auch in Spanien möchte der beim FC Barcelona ausgebildete Grimaldo, der bei Bayer 04 bis 2027 unter Vertrag steht, nochmal sein Können zur Schau stellen - und das nicht nur im Nationaltrikot. "Ja, das ist ein Ziel von mir, in der Zukunft in La Liga zu spielen, weil es mein Land ist", erklärte der Linksfuß offen. Muss Bayer also nach dieser so fantastischen Saison um den Verbleib des Zauberfußes bangen?

Verkauf in diesem Sommer? Für Rolfes nicht realistisch

Simon Rolfes reagiert auf die Äußerungen des Spaniers gelassen, sieht in diesen kein Problem. "In der Zukunft" sei ja ein sehr weit gefasster Begriff, sagt der Geschäftsführer zum kicker: "Dass er grundsätzlich in seiner Karriere nochmal in seiner Heimat spielen möchte, ist ja nicht dramatisch. Diesen Wunsch haben ja viele Spieler, die gerade im Ausland spielen."

In La Liga kämen für Grimaldo wohl nur Real Madrid und der FC Barcelona als Ziel infrage, wenn er seinen Titel-Hunger weiter stillen möchte. Klubs, bei denen sich die Türen für den 28-Jährigen aufgrund seines Alters - wenn überhaupt - nicht für lange Zeit öffnen werden.

Einen Verkauf sieht Rolfes nicht als mögliches Szenario für diesen kommenden Sommer. So betont der Manager: "Wir planen ihn zu 100 Prozent für die nächste Saison ein."