Grimaldo meldet sich zurück - und stellt Xabi Alonso eine Aufgabe

Er ist als feste Größe hinten links eingeplant: Alejandro Grimaldo, von Benfica Lissabon gekommen, soll die neuralgische Schwachstelle bei Bayer 04 beheben. Nachdem der Spanier bei der Generalprobe gegen West Ham (4:0) verletzungsbedingt fehlte, meldete er sich am Dienstag zurück - und schafft seinem Trainer damit ein Luxusproblem.

Auf den ersten Blick ist Alejandro Grimaldo im Kader von Bayer 04 auf seiner Position konkurrenzlos. Der 27-jährige Spanier, den der Werksklub ablösefrei von portugiesischen Meister Benfica Lissabon verpflichtete, sieht sich in Leverkusen keinem gelernten Abwehrspieler für die linke Außenposition gegenüber, der ihm den Rang streitig machen kann.

Bakker und Sinkgraven weg - Hincapie in der Reha

Mitchel Bakker, von den physischen Voraussetzungen, aber eben nicht vom Kopf her eigentlich ein idealer Linksverteidiger, wurde an Atalanta Bergamo verkauft. Den Vertrag von Daley Sinkgraven, der sich der UD Las Palmas anschloss, ließ Bayer 04 auslaufen. Und Piero Hincapie, Linksfuß, Innenverteidiger, aber auch außen einsetzbar, absolviert nach einem Mittelfußbruch derzeit seine Reha.

Was zur Folge hat, dass Xabi Alonso improvisieren muss, wenn Grimaldo ausfällt. So wie gegen West Ham (4:0), als der Brasilianer und neue Rechtsverteidiger Arthur den an muskulären Problemen im Oberschenkel laborierenden Spanier vertrat - und zwar mehr als ordentlich.

Grimaldo zurück im Training

Am Dienstag meldete sich nun Grimaldo im Training zurück, arbeitete erst eine Stunde lang individuell mit Athletiktrainer Daniel Jouvin, um danach noch eine Spielform mit der Mannschaft zu absolvieren, ehe er vor der letzten Form wie Arthur vorzeitig den Trainingsplatz verließ.

Erleidet er keinen Rückschlag, wird Grimaldo am Samstag im Duell mit dem Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen zur Verfügung stehen und seinen Trainer vor eine erste schwere Entscheidung stellen: Welchen der drei Außenverteidiger lässt er draußen?

Nicht nur weil er aufgrund seiner guten Standards gegen den tief stehenden Viertligisten ein wichtiger Faktor sein könnte und zudem gegen das erwartete Bollwerk als guter Ballbesitzspieler sich anbietet, dürfte Grimaldo links gesetzt sein. Rechts hingegen gibt es ein echtes Duell zwischen Arthur und Jeremie Frimpong.

Wer beginnt hinten rechts?

Arthur lieferte in seinen beiden Auftritten in der Vorbereitung in Marseille (2:1) und gegen die Engländer alle notwendigen Argumente für einen Platz in der Startelf. Frimpong überzeugte gegen West Ham allerdings auch. So könnte der Niederländer noch den Bonus des Platzhirsches aus der Vorsaison genießen, muss es aber nicht. Ein Luxusproblem, das Xabi Alonso gerne lösen wird, weil er es genau so wollte.