Grimaldo erstmals für spanische Nationalelf nominiert

Alejandro Grimaldo (28) überzeugt bei Bayer 04 Leverkusen bislang auf allen Ebenen. Nun wurde der Linksverteidiger, der eigentlich keiner ist, vom spanischen Nationalcoach Luis de la Fuente dafür belohnt.

Fünf Tore, vier Assists und ein kicker-Notenschnitt von 2,1 aus zehn Bundesligaspielen: Selten ist ein Abwehrspieler in der Bundesliga so eingeschlagen wie Alejandro Grimaldo. Wobei "Abwehrspieler" angesichts der Rolle des 28-Jährigen auf dem Platz gar nicht so recht passt, so sehr ist der angriffslustige Grimaldo ins Offensivspiel von Bayer 04 Leverkusen eingebunden.

Auf seine erste Nominierung für die spanische Nationalmannschaft musste der "Linksverteidiger" dennoch eine Weile warten. "Vor einigen Jahren wäre ich wahrscheinlich sehr sauer gewesen", sagte er im Oktober noch, an diesem Freitag ist es aber nun so weit: Luis de la Fuente berief Grimaldo in seinen 25-köpfigen Kader für die beiden Länderspiele auf Zypern (16. November, 18 Uhr) und Georgien (19. November, 20.45 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker).

Er ist der einzige aktuelle Bundesliga-Profi im Aufgebot, doch auch Dani Carvajal, Joselu und Mikel Merino haben eine Vergangenheit in der höchsten deutschen Liga.