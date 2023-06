Grimaldo drängt Bakker aus der Komfortzone

Mit Alejandro Grimaldo hat Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes "einen Top-Profi" verpflichtet. Der Spanier, der ablösefrei von Benfica Lissabon kommt, setzt den bisherigen Linksverteidiger Mitchel Bakker extrem unter Druck.

Konkurrieren in der kommenden Saison um den Stammplatz auf Leverkusens linker Seite: Alejandro Grimaldo (li.) und Mitchel Bakker (re.).

Als Mitchel Bakker im Sommer 2021 von PSG zu Bayer 04 wechselte, fand er in Leverkusen eine recht komfortable Situation vor. Spätestens nachdem der Brasilianer Wendell in der zweiten Augusthälfte zum FC Porto transferiert wurde, hatte der Niederländer in seinem Landsmann Daley Sinkgraven nur einen Konkurrenten, der schon zuvor die Rolle des Backups innehatte, und damit relativ leichtes Spiel.

Genutzt hat dies dem 22-Jährigen nur bedingt. Denn auch wenn der U-21-Nationalspieler meist als linker Verteidiger zum Einsatz kam, so konnte er doch nie am Stück überzeugen. Bakkers einziger Vorteil: Dauerhafte Konsequenzen hatte dies mangels Konkurrenz nicht wirklich.

Ab der kommenden Saison dürfte dies ganz anders sein. Schließlich hat Bayer 04 für die Problemposition mit Alejandro Grimaldo (27), der ablösefrei von Benfica Lissabon kommt, einen Spieler verpflichtet, der als deutliches Upgrade zu Bakker eingestuft werden kann, der seine herausragende Physis und Dynamik in der Offensive in Leverkusen bislag zu selten gewinnbringend eingesetzt, aber im Rückwärtsgang immer wieder Schwächen offenbart hat.

Beeindruckende Offensiv-Werte

Der Spanier Grimaldo stellt da ein anderes Kaliber dar. Bei Benfica konnte dieser nicht nur vergangene Saison gerade offensiv beeindruckende Werte vorweisen: In 43 Einsätzen in der Liga und der Königsklasse kam er auf sieben Treffer und 14 Torvorlagen. Für einen Außenverteidiger, Grimaldo spielte links in der Viererabwehrkette des portugiesischen Meisters, eine äußerst bemerkenswerte Bilanz.

Diese erklärt sich auch, aber nicht nur damit, dass der Linksfuß ein starker Freistoßschütze ist. Und da er bei Bayer 04 in Xabi Alonsos 3-4-3-System in einer etwas offensiveren Rolle eingesetzt werden wird, würde es nicht überraschen, wenn Grimaldo in Leverkusen im Vergleich zu seiner Zeit bei Benfica seine Stärken im Vorwärtsgang noch besser ausspielen kann.

Mit dem Neuen sollte sich Bayer auf der bisherigen Problemposition deutlich verstärken. Was für Bakker im Umkehrschluss bedeuten dürfte, dass seine Spielanteile sinken werden. Diese Annahme gilt erst recht, wenn man bedenkt, dass Grimaldo ein wahrer Dauerbrenner ist.

Grimaldo verpasste in drei Jahren nur elf Spiele

So bietet dieser neben der offensiven Effizienz eine hohe Verlässlichkeit. Für diese sieht Simon Rolfes auch dessen Einstellung als ursächlich an. "Alejandro hat sieben Jahre durchgespielt", betont der Geschäftsführer, "wenn du das kannst, musst du ein Top-Profi sein. Sonst schaffst Du das nicht. Und das ist er."

Alejandro hat sieben Jahre durchgespielt. Wenn du das kannst, musst du ein Top-Profi sein. Simon Rolfes über Alejandro Grimaldo

Ein Blick auf die reinen Zahlen bestätigt diesen Eindruck. In den vergangenen drei Spielzeiten verpasste Grimaldo in der Liga neun von 102 Partien (zwei davon wegen einer COVID-19-Infektion) und zwei von 37 im Europapokal. Dabei stand er nur siebenmal nicht in der Anfangsformation.

Wie reagiert Bakker?

Effizienz und Verlässlichkeit - zwei Königsargumente für Grimaldo, die Bakker, den Xabi Alonso am 23. Spieltag gegen Hertha BSC nach wiederholter Unpünktlichkeit aus dem Aufgebot gestrichen hatte, zwangsläufig ins Hintertreffen geraten lassen. So bleibt abzuwarten, wie der bisherige Platzhirsch Bakker, dem der Trainer aber bereits wiederholt Innenverteidiger Piero Hincapie als defensiv zuverlässige Variante auf der linken Seite vorzog, mit dieser für ihn in Leverkusen neuen Situation umgeht.

Nur wenn er zum ernsthaften Profi reift, hat er eine Chance, nicht nur der Dauer-Ersatz für Grimaldo zu werden. Bakker muss also liefern, um nicht in die ungewünschte Rolle zu rutschen. Die Komfortzone stellt für den Modellathleten in Leverkusen definitiv Vergangenheit dar.