Grimaldi schiebt Frust: "Es tut einfach weh"

Kurz nach der Einwechslung war er bereits zur Stelle, Adriano Grimaldi erzielte den 1:1-Ausgleich. Doch die Freude hielt nicht lange an...

"Machst du sie vorne nicht, kriegst du sie hinten rein…" Diese alte Fußballweisheit kam auch Grimaldi nach der bitteren Paderborner 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig sogleich in den Sinn. Bitter, weil die Ostwestfalen im Schneckenrennen um den Bundesliga-Aufstieg mit dem erneuten Aussetzer vor eigenem Publikum wohl entscheidend an Boden verloren haben. "Ich gucke immer nach oben. Wenn wir die Möglichkeit haben, lange oben mitzuspielen, dann will ich das auch", so der 32-Jährige jedoch fast trotzig. "Ich schaue von Spiel zu Spiel. Und dieses Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen."

Der SCP07 konnte die vierte von fünf Heimpartien im Jahr 2024 nicht gewinnen, diesmal nicht einmal gegen das bis dato schwächste Auswärtsteam der Liga. Erklärungen dafür fallen schwer, auch für Grimaldi. "Es sind Kleinigkeiten, es fehlen nicht viele Dinge. Kleine technische Fehler vielleicht, keine Ahnung." Unterm Strich jedenfalls bleibt Frust. "Es tut einfach weh, weil wir uns nicht belohnen." Ob es um die oberen Bereiche der Tabelle oder das Erreichen der 40-Punkte-Marke gehe (Paderborn bleibt auf Platz sechs vorerst bei 39 Zählern stehen), sei egal. "Wir wollen einfach die Spiele gewinnen. Und wenn wir sie schon nicht gewinnen, dann wollen wir wenigstens noch 2:2 spielen - Ende aus", grantelte der Angreifer.

Tor nach zwei Minuten Spielzeit

Dabei hatte alles so gut begonnen für den im vergangenen Sommer aus Saarbrücken gekommenen Stürmer. Zwei Minuten nach der Einwechslung erzielte er das 1:1-Ausgleichstor, unter gütiger Mithilfe des früheren Paderborners Robin Krauße, der mit einem Fehlpass in der eigenen Braunschweiger Hälfte unfreiwillig für das Solo Grimaldis auflegte. Doch wie gewonnen, so zerronnen: Zehn Minuten vor dem Abpfiff machte Eintracht mit dem 1:2 die Heimpleite für die Paderborner perfekt. Dem konnte auch Grimaldi trotz seines Tores nichts Positives mehr abgewinnen. "Scheißegal" sei ihm der Treffer. "2:1 verloren. Wenn wir nicht gewinnen, ist es einfach scheiße. Wir haben unsere Chancen gehabt. Kein Vorwurf an die Jungs, aber wir müssen die Dinger machen, egal wie. Manchmal hat man einen Tag, da versucht man, tut man, er geht einfach nicht rein. Das muss man nun schnell abschütteln."

Mitgefühl mit Conteh

Fast wäre das noch in der laufenden Partie gelungen. Eine Minute vor dem regulären Spielende scheiterte der ebenfalls kurz zuvor eingewechselte Sirlord Conteh unglücklich mit einem gekonnten Heber an der Latte. "Für Sissi tut es mir unendlich leid, er hat es einfach verdient, sich einmal mit einem Tor zu belohnen", zeigte Grimaldi Mitgefühl mit dem Kollegen. "Er macht alles richtig, lupft ihn rüber. In so einer Situation hat er einfach Pech gehabt."