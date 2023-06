Grimaldi-Nachfolger gefunden: Brünker unterschreibt in Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Kai Brünker kommt aus Magdeburg und soll den abgewanderten Adriano Grimaldi im Sturmzentrum ersetzen.

Tritt die Grimaldi-Nachfolge in Saarbrücken an: Kai Brünker. IMAGO/Christian Schroedter

Nach insgesamt zwölf Abgängen, darunter zwei Leihspieler, ist der 1. FC Saarbrücken erstmals selbst auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Die Saarländer verkündeten am Montag die Verpflichtung von Kai Brünker, der vom 1. FC Magdeburg kommt.

Trainer Rüdiger Ziehl bekommt mit dem 29-Jährigen eine echte Kante für den Sturm - 1,90 Meter misst der Neuzugang. Damit ist Brünker noch einmal zwei Zentimeter größer als Adriano Grimaldi, den der FCS in Richtung Paderborn ziehen lassen musste, und Marvin Cuni, der nach seiner Leihe zunächst zum FC Bayern II zurückkehrt.

"Wir waren auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz als Zielspieler im Angriffsspiel und sind in Kai Brünker fündig geworden", erklärte Sportdirektor Jürgen Luginger in einer Pressemitteilung mit Blick auf die Abgänge. "Er verfügt mit seinen 1,90 Meter Körpergröße über Gardemaß und überzeugt durch seine Zweikampfstärke."

Zuletzt konnte Brünker mit seiner Wucht allerdings selten glänzen. In der vergangenen Saison sammelte er 23 Einsätze in der 2. Bundesliga, mehr als eine Vorlage sollte aber nicht gelingen. Besser lief es für den Mittelstürmer im Vorjahr, als er sieben Treffer und zwei Vorlagen zu Magdeburgs Aufstieg beisteuerte.

"Kann die Lücke vollumfänglich schließen"

"Er hat in Magdeburg seine Qualitäten vor allem in der Aufstiegssaison unter Beweis gestellt und kann die entstandene Lücke in der Sturmmitte vollumfänglich ausfüllen", gab sich Luginger überzeugt. "Wir freuen uns sehr, dass wir Kai davon überzeugen konnten, ins Saarland zu wechseln."

Neben seinen 23 Zweitliga-Einsätzen kann Brünker insgesamt die Erfahrung von 100 Partien in der 3. Liga vorweisen (19 Tore, sieben Vorlagen). Vor seinen drei Jahren in Magdeburg spielte der Stürmer anderthalb Jahre für die SG Sonnenhof Großaspach (46 Spiele, sieben Tore, zwei Vorlagen). Dazu sammelte er beim englischen Drittligisten Bradford City Auslandserfahrungen. In 31 Spielen gelang ihm allerdings nur jeweils ein Tor und eine Vorlage.

Mit dem SC Freiburg II trifft der Saarbrücker Neuzugang in der kommenden Saison dann auch wieder auf einen Ex-Verein. Drei Jahre spielte er bei der SCF-Zweitvertretung (68 Spiele, 26 Tore, elf Vorlagen), nachdem er seinen Jugendklub FC 08 Villingen (42 Spiele, 18 Tore, eine Vorlage) verließ.

Nun soll Brünker also die große Lücke, die sowohl Grimaldi als auch Cuni hinterlassen, ausfüllen. Keine einfache Aufgabe, schließlich brachten es die beiden Stürmer in der Vorsaison zusammen auf 18 Saisontore (jeweils neun).