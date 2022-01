Grimaldi "faul" beim Tor - Koschinats Vorhersage mit Gouras

Der 1. FC Saarbrücken hat beim 2:0 über die Reserve Dortmunds wieder zu gewohnter defensiver Stabilität gefunden. Zudem bewies Trainer Uwe Koschinat ein goldenes Händchen.

"Wir haben defensiv nah an der Perfektion gespielt", lobte Uwe Koschinat seine Mannschaft am Mikrofon von "Magenta Sport". Tatsächlich ließ der 1. FC Saarbrücken beim 2:0 über die Zweitvertretung von Borussia Dortmund wenig zu, lediglich zwei Großchancen konnten sich die Gäste am Mittwochabend herausspielen.

Koschinat stellte seine Mannschaft gut auf den BVB ein, nach dem zuvor wilden 4:3 in Duisburg zeigte sich die Defensive des FCS wieder deutlich stabiler. Die offensive Qualität behielt Saarbrücken zudem bei, wenngleich die Konsequenz im Abschluss in Halbzeit eins noch fehlte. "Wir hätten zur Pause eigentlich führen müssen", so Koschinat, der die vergebenen Chancen von Adriano Grimaldi und Robin Scheu ansprach.

"In allen Bereichen maximal gefordert"

Nach Wiederanpfiff war auf Grimaldi aber wieder verlass, der Angreifer beendete seinen Heimfluch (erstes Tor seit 1. Oktober) und erzielte seinen 11. Saisontreffer. Das aber nur, weil er sich zunächst ausruhte. "Die Vorarbeit ist überragend, weil wir ein super Pressing spielen. Ich bin in dem Moment faul gewesen und stehen geblieben, aber wurde dafür belohnt, weil ich den Ball kriege. Irgendwo ist es dann auch mein Job, die Dinger zu machen", analysierte Grimaldi seinen Führungstreffer.

In der Folge stand für Grimaldi & Co. aber wieder Schwerstarbeit an, Dortmund erhöhte das Tempo deutlich. Saarbrücken konnte sich kaum mehr befreien, das sah auch Koschinat so. "Wir sind heute in allen Bereichen maximal gefordert worden, aber wir haben hervorragende Zeichen auf dem Platz gesetzt."

Spitzenspiel gegen Magdeburg

Zeichen setzte Grimaldi in dieser Phase zumindest offensiv nicht mehr, nach 78 Minuten war für den 30-jährigen Deutsch-Italiener Schluss - für ihn kam Minos Gouras, ein Glücksgriff Koschinats. Der 23-Jährige, der nach seiner Corona-Infektion zum vierten Mal eingewechselt wurde, legte nach wenigen Sekunden auf dem Platz einen Sprint über 50 Meter hin und traf anschließend zum entscheidenden 2:0. "Ganz ehrlich: Ich habe zu Adriano Grimaldi nach der Auswechslung gesagt, obwohl er eigentlich noch konnte, wir kontern die jetzt über Gouras aus - und ein paar Sekunden später steht er tatsächlich alleine vor dem Tor", gab Koschinat seine beinahe schon hellseherischen Fähigkeiten zu.

Durch das 2:0, Saarbrückens sechstem Heimsieg, springt der FCS auf Platz 2 - auch wenn einige Teams ein Spiel weniger absolviert haben. Am kommenden Samstag wartet nun das absolute Spitzenspiel gegen den 1. FC Magdeburg. "Wir haben es uns verdient, dass wir jetzt so ein schönes Spiel am Samstag haben", freut sich Grimaldi auf das Duell mit dem elf Punkte entfernten Liga-Primus, der laut Koschinat "eine absolute Ausnahme in der Liga" ist.