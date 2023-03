Grillitsch über die ersten Monate bei Ajax Amsterdam: "Es ist nicht immer leicht"

Im vergangenen Sommer verabschiedete sich Florian Grillitsch nach neun Jahren aus Deutschland, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu tätigen. Die Vereinssuche stellte sich aber als relativ zäh heraus, erst Anfang September fand er mit Ajax Amsterdam einen Klub. Dort kommt er bislang aber nur sporadisch zum Einsatz.

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch erlebte einen turbulenten Sommer im vergangenen Jahr, nachdem er seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim nicht verlängerte und den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen wollte. Das Ziel, in einer europäischen Topliga unterzukommen, stellte sich aber als wesentlich schwieriger heraus, als sich das der 27-jährige Mittelfeldspieler vorgestellt hatte. Ein Wechsel nach Italien zu Fiorentina scheiterte am Verhandlungstisch, auch aus einem Wechsel in die Türkei zu Galatasaray Istanbul wurde am Ende nichts. Erst Anfang September - nach zweimonatiger Vereinslosigkeit - fand Grillitsch mit Ajax Amsterdam dann noch einen neuen Klub, wo er seitdem aber nicht die einfachsten Zeiten erlebt.

Nur 300 Spielminuten kann der 35-fache Nationalspieler Österreichs beim Klub aus der niederländischen Hauptstadt seit seinem Transfer aufweisen, im neuen Jahr kam er bislang erst zu zwei Kurzeinsätzen mit lediglich fünf Minuten Spielzeit. "Ich bin nicht wirklich zufrieden, weil ich mir mehr Einsatzzeit wünschen würde", so Grillitsch im Gespräch auf der "Vereinsseite" über seine aktuelle Reservistenrolle. Nach der Trennung von Alfred Schreuder kommt Grillitsch auch unter dessen Nachfolger Johnny Heitinga noch nicht wirklich zum Zug. Doch ans Aufgeben denkt der 27-Jährige mit Sicherheit nicht: "Es ist normal als Fußballer, dass du immer spielen und auf dem Platz stehen willst. Aber es ist wie es ist. Ich muss weiterhin hart arbeiten und bekomme hoffentlich bald mehr Spielzeit."

Grillitsch will kein Trübsal blasen

Sein Start in den Niederlanden verlief auch nicht gerade einfach. Zum Wechselzeitpunkt war der Meisterschaftsbetrieb bereits voll im Gange, dazu hatte er sich davor gerade erst von einer langwierigen Muskelverletzung erholt. "Die ersten Tage und Wochen waren etwas viel für mich", gesteht Grillitsch. "Die Saison hatte schon begonnen, ich musste eine Wohnug suchen und alles organisieren. Da war ich abseits vom Platz sehr beschäftigt." Nach ein paar Kurzeinsätzen stand der ÖFB-Teamspieler Anfang Oktober dann schließlich das erste Mal in der Startelf, kam dabei aber nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach weiteren Einwechslungen erfolgte im November mit einer weiteren Verletzung der erste große Dämpfer bei seinem neuen Klub.

Auf dem Weg zum Comeback erlitt er wenige Wochen später eine weitere Blessur, wodurch sich seine Ausfallzeit erheblich in die Länge zog. "Ich habe mich im November verletzt und dann nach vier Wochen einen Rückschlag erhalten. Dann war ich erst im Februar wieder zurück. Es ist nie gut, verletzt zu sein und das war sehr enttäuschend für mich, aber das gehört zum Job dazu", will Grillitsch deshalb aber nicht groß Trübsal blasen, sondern vielmehr nun so richtig angreifen: "Jetzt fühle ich mich wieder fit und bin voll fokussiert für die nächsten Spiele." In Deutschland zählte er während seiner Zeit bei Hoffenheim und Bremen meist zum Stammpersonal, brachte es insgesamt auf 178 Spiele in der deutschen Bundesliga. In eine ähnliche Rolle will er auch in Amsterdam wachsen.

In der Tabelle liegt Ajax nach zuletzt sieben Siegen am Stück und bereits 13 ungeschlagenen Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz und hat vor dem direkten Duell nur mehr drei Punkte Rückstand zu Tabellenführer Feyenoord Rotterdam mit ÖFB-Teamkollege Gernot Trauner. Grillitsch will dabei mithelfen, den ersten Platz zu erobern und den nächsten Titel nach Amsterdam zu holen: "Es ist ein spezielles Gefühl in diesem Stadion für Ajax zu spielen. Es ist ein sehr großer Klub und ich bin sehr geehrt und stolz, hier spielen zu können." Und dann könnte auch irgendwann die Rückkehr ins österreichische Nationalteam erfolgen. Für die kommenden EM-Qualifikationsspiele findet sich Grillitsch aktuell nur auf der Abrufliste von Teamchef Ralf Rangnick.