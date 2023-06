Grillitsch steht vor der Rückkehr nach Hoffenheim

Während seine Kumpels und Nationalelfkollegen Stefan Posch (endgültig nach Bologna) und Christoph Baumgartner (nach Leipzig) Hoffenheim diesen Sommer verlassen, steht der Österreicher Florian Grillitsch vor der Rückkehr zur TSG.

Jahrelang hatte Hoffenheim gleich ein Trio aus Österreich unter Vertrag, Stefan Posch, Christoph Baumgartner und Florian Grillitsch reiften im Kraichgau fußballerisch, zudem wuchs eine enge Freundschaft unter den drei Landsleuten. Doch im vergangenen Sommer standen die Zeichen auf Trennung. Posch war nach einem persönlichen Fehlstart in der Bundesliga nach Bologna verliehen worden und wechselte nun endgültig zum FC in die Serie A. Grillitsch dagegen hatte seinen Vertrag auslaufen lassen, um den nächsten Karriereschritt zu vollziehen. Geblieben war allein Baumgartner, der nun für 24 Millionen Euro plus Boni nach Leipzig wechselt. Dafür aber bahnt sich nun die Rückkehr Grillitschs nach Hoffenheim an.

Ablösefrei hatte der 27-Jährige die TSG voriges Jahr verlassen, unter gleichen Umständen holt Hoffenheim den verlorenen Sohn nun nach einem kuriosen wie turbulenten Jahr zurück, um an alter Wirkungsstätte einen Neubeginn zu starten und seine ins Stocken geratene Karriere im Jahr vor der EM wieder in Schwung zu bringen.

Verpflichtung wirft auch Fragen auf

Grillitsch dürfte einen neuen Dreijahresvertrag erhalten und will da anknüpfen, wo er einst als Stammkraft und Leistungsträger im Kraichgau aufgehört hatte. Für die TSG eine günstige Gelegenheit, die zuletzt verlorene spielerische Klasse wieder aufzuwerten, für Grillitsch die Chance, sich neu zu beweisen.

Allerdings wirft diese Verpflichtung auch Fragen auf: Denn wie Kevin Vogt war auch Grillitsch zuletzt in Hoffenheim als zentrale Figur der Dreierkette und Spieleröffner eingesetzt worden. Eine Rolle, die Vogt zuletzt an John Anthony Brooks abgetreten hatte, weil der kopfballstarke Abräumer im Abstiegskampf und wegen der deshalb weniger auf Spielkultur angelegten Strategie in der Mitte wertvoller war. Das dürfte sich künftig unter Trainer Pellegrino Matarazzo wieder ändern. Wird Grillitsch, eigentlich Mittelfeldspieler, nun weiter vorne eingeplant? Oder kommt es zu einem Konkurrenzkampf mit Vogt, der ebenfalls noch bis 2025 unter Vertrag steht?

Im Grunde war es in der Karriere des Florian Grillitsch lange Zeit planmäßig gelaufen. Vor zehn Jahren hatte das Talent aus dem Nachwuchs von St. Pölten seine österreichische Heimat verlassen und sich dem deutschen Bundesligisten Werder Bremen angeschlossen. Drei Spielzeiten später erfolgte der nächste Schritt mit dem ablösefreien Wechsel nach Hoffenheim. Ebenfalls als Etappe gedacht auf dem Weg noch weiter nach oben.

Corona und Beraterwechsel stoppten Grillitschs Pläne

Doch dann kam Corona. Der kontinentale Investitionsknick bremste auch Grillitschs Pläne aus. Statt 2020 wurde dann aber 2021 der Wechsel zu einem Großklub anvisiert. Der stand mit dem AC Mailand auch auf der Matte, doch Hoffenheim war mit dem Angebot (inklusive Boni knapp zehn Millionen Euro) nicht zufrieden, zudem verzögerte auch die ungeklärte Zukunft des zweiten Spieleröffners Vogt eine Entscheidung. Der Deal platzte.

Also blieb Grillitsch bis zum Vertragsende und verließ vergangenen Sommer den Kraichgau vermeintlich für immer. Österreichs ablösefreier Nationalspieler wechselte den Berater und reihenweise die Verhandlungspartner (Florenz, Galatasaray, Trabsonspor, Brighton), doch überall scheiterten die Gespräche und mancherorts wurden Klagen laut, Grillitschs Vater verlange (zu) großzügiges Handgeld.

Schließlich kehrte Grillitsch wieder zu seinem ursprünglichen Berater Thomas Böhm zurück, der ihn Anfang September noch zu Ajax Amsterdam vermittelte, wo mit Trainer Alfred Schreuder und Co-Trainer Matthias Kaltenbach zwei frühere Hoffenheimer arbeiteten. Die sind mittlerweile dort auch Geschichte und das Kapitel für Grillitsch nach insgesamt zehn Einsätzen in der Liga und fünf in der Champions League geschlossen.

Nun soll der Rückkehrer dazu beitragen, dass die TSG wieder in freundlichere Tabellenregionen zurückkehrt, Grillitsch hatte in seinem ersten Engagement die besten Hoffenheimer Zeiten miterlebt wie mitgestaltet und mit insgesamt zehn Europa-League- und sechs Champions-League-Partien auch international ausgekostet.