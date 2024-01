Grillitsch: "Diese Rolle ist nicht in Stein gemeißelt"

Erst am Donnerstag war der Transfer von Kevin Vogt zu Union Berlin finalisiert worden, tags darauf schon musste sich Florian Grillitsch als Vogt-Ersatz gegen den FC Bayern als Abwehrspieler behaupten. Ein Gespräch.

Wie, wann und wo haben Sie von der Entwicklung rund um Kevin Vogt erfahren, Herr Grillitsch?

Eigentlich erst, als es auch schon in den Medien stand. Das gehört zum Fußball dazu. Er hatte noch mal ein gutes Angebot vor allem mit 32 Jahren, das wollte er wahrnehmen. So ist das eben im Fußball. Das Leben geht weiter.

Für Sie nun in einer anderen Rolle. Wann haben Sie davon erfahren?

Ich glaube, dass diese Rolle jetzt nicht in Stein gemeißelt ist. Klar kann ich sie auch ausfüllen, das habe ich auch in der Vergangenheit schon öfter getan. Das war natürlich eine Option für das Spiel in München, der Trainer hat sich so entschieden. Ich bin vollkommen okay damit.

Es ist nicht so, dass ich das ganze Spiel hinten bin und bleibe, wenn ich in der Dreierkette spiele. Florian Grillitsch

Wie hat es Ihnen gefallen?

Tja, wir haben verloren, also nicht so gut. Grundsätzlich war es schon ganz in Ordnung, wir sind überwiegend halt sehr tief gestanden und haben im Block verteidigt, das ist normal in München. Trotzdem hatten wir super Chancen, um ein Tor machen zu können, zu müssen sogar.

In dieser kurzen Phase hätte die TSG die Partie komplett drehen können…

…ja, wenn du etwas holen willst, musst du solche Chancen auch nutzen, sonst verlierst du eben am Ende. Mit einem Mann weniger war es dann eh schwierig.

Nicht in Stein gemeißelt bedeutet, dass Sie grundsätzlich weiterhin weiter vorne spielen würden?

Ich kann auch der Sechs spielen wie hinten. Ich lege mich da nicht fest und nehme es wie es kommt. Es ist auch gut, dass wir da variabel sind. Es ist ja auch nicht so, dass ich das ganze Spiel hinten bin und bleibe, wenn ich in der Dreierkette spiele. Ich schiebe auch immer wieder durch und nach vorne. Da ist der Fußball heutzutage schon sehr variabel.

Nun war es erwartbar, das der Start ins neue Jahr in München nicht einfach werden würde, nun geht es nach Freiburg, dann kommt Heidenheim. Wächst langsam wieder der Druck zu punkten?

Druck nicht, jetzt haben wir die Hinrunde abgeschlossen und hätten sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr holen können und müssen. Aber wir sind auch selbstkritisch und werden vieles aufarbeiten. Wir haben auch in München gute Dinge gesehen, haben gut verteidigt, hatten Umschaltaktionen, auch wenn wir sie nicht so gut ausgespielt haben. Und wir hatten gute Chancen in der zweiten Halbzeit, da können wir auch Positives mitnehmen. Und dann wollen wir das Spiel in Freiburg gewinnen.

Ihr Nebenmann Stanley Nsoki wurde viel kritisiert in dieser Saison, diesmal hat er bei den Bayern einen recht stabilen Auftritt hingelegt, wie nehmen Sie seine Entwicklung wahr?

Stan hat es richtig gut gemacht. Er hat schon viel Negatives abbekommen. Ich habe versucht, ihm Mut zuzusprechen, er ist wirklich ein super Junge und hat alle Anlagen für einen Top-Innenverteidiger. Ich hoffe, das gibt ihm Aufwind. Ich habe ihm auch nachher gesagt, dass er ein super Spiel gemacht hat, das sollte jetzt sein Standard sein und genau da weitermachen, dann geht es in die richtige Richtung.