Grillitsch, Bebou und Kaderabek zurück im Training

Gegen Bochum hat die TSG Hoffenheim wieder einige personell Optionen mehr. Zwei der Rückkehrer schoben am Donnerstag trotzdem Frust.

Das war ein bitterer Abend für einige Hoffenheimer, ob sie nun auf Länderspielreisen direkt involviert waren oder verhindert vom Kraichgau aus den Kampf der Kollegen ums die WM verfolgten. So musste etwa Florian Grillitsch nach seiner Corona-Infektion tatenlos zusehen, wie Christoph Baumgartner und der diesmal nicht eingesetzte Stefan Posch bei Österreichs 1:2 in Wales die Tickets für Katar verspielten. Das gleiche Schicksal ereilte auch der gleichfalls erkrankte Pavel Kaderabek, dessen tschechische Kollegen in Schweden (0:1 n.V.) die WM-Qualifikation verpassten.

Erfreulich immerhin für Kaderabek und Grillitsch, dass sie ihre COVID-19-Erkrankung ebenso zügig und milde hinter sich gebracht haben wie auch Ihlas Bebou. Alle drei TSG-Stars waren deshalb kurz vor dem jüngsten Ligaspiel bei Hertha BSC (0:3) ausgefallen und hatten sich in häusliche Isolation begeben. Mittlerweile hat das Trio das Training wieder aufgenommen und bereitet sich auf das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum vor - ein realistisches Ziel.

Rudy wieder eine Option - Raum trifft auf Dabbur

Zuvor schon hatte sich auch Sebastian Rudy zurückgemeldet, der sich Ende Februar beim 2:1-Erfolg gegen Stuttgart einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Auch der Ex-Nationalspieler hat das reguläre Training wieder aufgenommen und dürfte bis zum Bochum-Spiel wieder eine Alternative sein für Trainer Sebastian Hoeneß. Zwei seiner Nationalspieler kann der 39-Jährige am Samstag auf dem kleinen Dienstweg im heimischen Stadion in Sinsheim begutachten, wenn David Raum mit der deutschen Nationalmannschaft der israelischen Auswahl mit TSG-Stürmer Munas Dabbur gegenübersteht.

Zudem hatte auch US-Nationalspieler Chris Richards wegen seiner Fußverletzung auf einen Einsatz für sei Land verzichtet und kann sich ebenfalls voll auf sein Comeback in der Bundesliga konzentrieren.