Grill überzeugt und muss wieder weichen

In Köln erlebte Lennart Grill ein gelungenes Pflichtspiel-Debüt für Union Berlin. In der Europa League muss er seinen Platz höchstwahrscheinlich wieder räumen.

Auch zwei Tage nach seinem ersten richtigen Einsatz für den 1. FC Union Berlin kann sich Torwart Lennart Grill noch an seiner sehr ordentlichen Leistung in der Auswärtspartie beim 1. FC Köln (1:0, kicker-Note 2,5) erfreuen. "Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, auch wenn nicht alles zu 100 Prozent perfekt war. Weil ich lange kein Pflichtspiel bestritten hatte, war es nicht so einfach", sagt Grill.

Aber am Ende stand für die Leihgabe von Bayer Leverkusen, der von einer Verletzung von Stammkeeper Frederik Rönnow profitierte, bei seinem ersten Bundesligaspiel für die Eisernen hinten die Null. Und den einzigen Treffer des Tages, ein Eigentor des Kölners Timo Hübers nach einem Schuss von Sheraldo Becker, hatte Grill mit einem langen Ball auf Jordan Siebatcheu auch noch eingeleitet.

Lob von Cheftrainer Urs Fischer

Grill ist froh, dass er überraschend zu Spielpraxis kam. Klar könne man sich auch durch gute Trainingsleistungen Selbstvertrauen holen. Aber in einer Begegnung helfe das noch viel mehr, so Grill. Am Anfang sei er noch ein bisschen nervös gewesen. Das habe sich aber schnell gelegt.

Zu Belohnung gab es nach dem Abpfiff nicht nur lobende Worte von Trainer Urs Fischer („Seine Leistung habe ich als wirklich sehr gut erlebt.“), sondern auch noch viele Textnachrichten aufs Mobiltelefon von Familienangehörigen und Kumpels.

Manch einer von ihnen schickte Grill gleich noch einen Screenshot der Tabelle mit, weil sich Union erstmals überhaupt an die Spitze der Bundesliga setzen konnte. "Man kann das genießen", sagt Grill. Aber es gehe in erster Linie darum, weiter Zähler für das Erreichen der 40-Punkte-Marke zu sammeln.

Nun muss Grill wieder Platz für Rönnow machen

Am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für Union die nächste Partie bei Sporting Braga in der Gruppe D der Europa League an. Beim portugiesischen Tabellenzweiten wird Grill allerdings höchstwahrscheinlich wieder ins zweite Glied rücken. Rönnow konnte am Dienstag voll mittrainieren. Die Sprunggelenksverletzung, die den Dänen in Köln kurzfristig zum Verzicht zwang, scheint auskuriert zu sein.

Grill akzeptiert das und zeigt sich als Teamplayer. "Man wünscht keinem, dass er verletzt ist. Für Frederik und die Mannschaft ist es gut, wenn er fit ist. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Mannschaft", so Grill.

Matthias Koch