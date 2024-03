Grijseels findet neues Team

Alina Grijseels hat nach ihrem angekündigten Abschied in Metz ein neues Team gefunden. Dabei wechselt sie zu einem absoluten Top-Klub.

Knapp eine Woche nach ihrem Abschied beim HB Metz hat Alina Grijseels ihren neuen Verein für den Sommer verkündet. Die Nationalspielerin wechselt zum CSM Bukarest nach Rumänien.

Mit den Worten "ein neuer Tiger im Team" verkündet das Top-Team stolz seinen Neuzugang. Grijseels schrieb selbst auf Instagram, dass sie sich sehr über den anstehenden Wechsel freut.

In der Vorwoche hatte sie auf ihrem Kanal noch angekündigt, dass sie ihren Zweijahresvertrag mit Metz im Sommer vorzeitig auflösen wird. "Manchmal laufen Dinge anders als man es sich erwünscht und erhofft hat. Das Wichtigste für mich war und ist es ich selbst zu bleiben und mit Überzeugung Entscheidungen zu treffen", begründete sie ihre Entscheidung.

Dabei wird sich die Mittelspielerin bereits schon Ende April bei ihrem neuen Arbeitgeber vorstellen. Schließlich trifft sie mit Metz im Viertelfinale der Champions League auf Bukarest. Am letzten April-Wochenende steht zunächst die Partie in Rumänien statt, ehe es eine Woche später das Rückspiel in Frankreich gibt.

Aus der 2. Liga bis zur Meisterschaft

Grijseels begann mit dem Handball beim TV Biefang 1912 und spielte bereits zu Jugendzeiten in der Damenmannschaft des TV Aldenrade in der Oberliga. Parallel dazu lief sie in der A-Jugend-Bundesliga für den TV Aldekerk auf.

Mit 17 Jahren wechselte die Rückraumspielerin im Erwachsenenbereich zum damaligen Drittligisten TuS Lintfort, blieb jedoch im A-Jugend-Kader von Aldekerk. Im November 2014 folgte dann der Wechsel zu Borussia Dortmund, die zu der Zeit noch in der 2. Handball Bundesliga Frauen aktiv waren.

In den folgenden Jahren war Alina Grijseels eine der führenden Spielerinnen im rasanten Aufstieg von Borussia Dortmund. Mit dem BVB stand sie 2016 im Pokalfinale und wurde 2021 letztendlich Deutsche Meisterin.

Mittlerweile ist Grijseels auch gemeinsam mit Emily Bölk Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft der Frauen. Für den DHB absolvierte sie bislang 81 A-Länderspiele, in denen sie 288 Tore erzielen konnte. Größter Erfolg im DHB-Trikot war 2014 der Gewinn der Silbermedaille bei der U18-WM, sie wurde zweimal Handballerin des Jahres (2021, 2022).