Grifos Premiere: "Das kann gefeiert werden"

Der SC Freiburg spielte in Stuttgart vor allem in der zweiten Hälfte überraschend schwach. Das Team von Christian Streich gewann dennoch, dank einer guten Defensive - und einer bemerkenswerten Premiere.

"Wir haben viel verteidigt und Mentalität gezeigt", lobte Vincenzo Grifo nach dem 1:0 in Stuttgart die eigene Defensivarbeit - und dann den Gegner: "Es ist nicht einfach, 70, 80 Minuten zu verteidigen. Stuttgart hat eine sehr gute Mannschaft, ist sehr variabel, mit gutem Positionsspiel. Das wussten wir."

Eigentlich trifft diese Beschreibung auch auf den Sport-Club zu, der am Samstag vor allem in der zweiten Hälfte aber offensiv so gut wie gar nicht stattfand, in der gegnerischen Hälfte kaum Pässe an den eigenen Mann brachte. "Wir wollten Konter fahren, manchmal ist der Ball versprungen und wir haben es nicht sauber ausgespielt", räumte der deutsch-italienische Kreativspieler ein, dem an diesem Tag auch nicht besonders viel gelang - außer in der entscheidenden Szene dieses Spiels.

Nach einer Halbfeld-Flanke von Kiliann Sildillia, die von Waldemar Anton nicht geklärt wurde, lief Grifo am langen Pfosten weitgehend unbehelligt durch und konnte zur frühen Führung aus nur wenigen Metern einschieben. "Ich spekuliere natürlich ein bisschen und dann mache ich von den - keine Ahnung wie viele Tore ich in meiner Karriere gemacht haben, über 100 bestimmt - das erste Tor mit links", erzählte der begnadete Rechtsfüßer mit einem Grinsen und betonte: "Das kann gefeiert werden."

Lieber gewinne ich so als 5:0 Vincenzo Grifo

In der Profizeit waren es bislang übrigens 36 Tore in 176 Bundesligaauftritten, 22 Treffer in der 2. Liga (77 Spiele), neun Tore in der Regionalliga Südwest (21), sieben Treffer im DFB-Pokal (19) und zwei Tore für die italienische Nationalmannschaft (6). Im deutschen Oberhaus war es tatsächlich das erste Tor mit links nach 35 Rechtsschüssen und einem Kopfball. In der Zweitligasaison 2015/16 hatte Grifo aber beim Freiburger 4:1-Sieg in Bielefeld schon einmal mit seinem schwachen Fuß getroffen, damals zur 2:1-Führung.

Am Samstag avancierte Grifo jedenfalls zum goldenen Torschützen und meinte zum glücklichen Freiburger Arbeitssieg. "Das tut gut, lieber gewinne ich so als 5:0." Dieser Vergleich kam ähnlich überraschend wie Freiburgs Leistung. Der Start des Streich-Teams ist jedoch gelungen. "Jetzt haben wir aus drei Spielen sechs Punkte, sind voll im Rennen, so wie wir uns das vorgestellt haben", findet Grifo: "Da wollen wir weitermachen." Am liebsten sicherlich aber auch wieder besser Fußball spielen.