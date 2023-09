Grifos Doppelpack: Streich zum Glück gezwungen

Zur Überraschung vieler musste Vincenzo Grifo beim Spiel gegen den BVB zunächst auf der Bank Platz nehmen. Nach seiner Einwechselung bewies der Italiener, warum er für den SC Freiburg meist unverzichtbar ist. Erst recht in der kommenden Woche.

Dass nach einer 0:5 Niederlage, wie sie der SC Freiburg vor der Länderspielpause in Stuttgart kassierte, keiner seinen Platz in der Startelf sicher hat, liegt in der Natur der Sache. Davon sind auch die namhaften Leistungsträger nicht befreit. Dass es bei der 2:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Samstag Vincenzo Grifo traf überraschte aber doch.

Zum einen ist Grifos Qualität bei Flanken und Standards umso mehr gefragt, wenn gegen ein Spitzenteam nicht zu erwarten ist, dass Chancen aus dem Spiel heraus am Fließband entstehen. Zum anderen war gerade Länderspielpause. Grifo war aber nicht für Italien nominiert und daher im Breisgau geblieben. Ritsu Doan dagegen spielte noch am vergangenen Dienstag mit Japan in der Türkei - dennoch bekam er den Vorzug. Zu guter letzt hätte für Vizekapitän Grifo gesprochen, dass mit Kapitän Christian Günter, der sich kürzlich zum zweiten Mal in kurzer Zeit einer Arm-Operation unterziehen musste, schon ein wichtiger Anker der Mannschaft fehlt.

Erinnerungen an Turin und Leipzig

Und dann sind da ja noch die Erfahrungen der Vorsaison: Zweimal ließ Christian Streich seinen Schützling in wichtigen Spielen zunächst draußen. Grifo musste erstmal schlucken, dass er sowohl im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Juventus (0:2) als auch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leipzig (1:5) auf der Bank saß. Von Erfolg gekrönt waren die Maßnahmen bekanntlich nicht.

Streich blieb bei der Erklärung dieses Mal recht vage: "Wir haben mehr Spieler vorne, als wir aufbieten können. Und der Ritsu war schon draußen, Gregerl war draußen, jetzt war der Vince draußen. Ich kann nicht alle aufstellen". Nach etwas mehr als 20 Minuten war der Plan aber sowieso über den Haufen geworfen. Michael Gregoritsch musste wegen einer Muskelverhärtung in der Wade raus. An der Seitenlinie schien zunächst Maximilian Philipp für den Österreicher als Eins-zu-eins-Ersatz kommen zu sollen. Der hatte sich aber beim Warmlaufen verletzt. Also war doch Grifo an der Reihe.

Einfacher Fehler kosten die Punkte

Gewissermaßen musste Streich also zu seinem Glück gezwungen werden. Denn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte servierte Grifo zwei Maßflanken. Die erste verwandelte Lucas Höler, die zweite nach einem Freistoß Nicolas Höfler. "Auf der Bank zu sitzen ist immer blöd, das wünscht sich keiner", erklärt Grifo. "Aber das wichtige ist, dass man reinkommt und genau diese Antwort gibt, die man heute gegeben hat und dem Trainer wenig Argumente geben. Jetzt hier zu den Zeitungen zu sprechen und zu sagen: Ich mache das, das und das bringt nichts. Auf dem Platz liegt die Wahrheit." Sein Trainer fand lobende Worte für sein Verhalten: "Vince ist sehr gut damit umgegangen, dass er nicht spielt. Deshalb ist er auf den Platz gekommen, war frei im Kopf und konnte ein sehr gutes Spiel machen. Das ist die Basis."

Doch trotz Grifos starkem Spiel ging der SC am Ende leer aus. Individuelle Fehler im eigenen Strafraum nutzte der BVB gnadenlos aus. Wer Mats Hummels so sträflich frei zum Kopfball kommen lässt, wie vor dem 1:0, der kann gedanklich schon Richtung Mittelkreis traben. Den entscheidenden Patzer leistete sich dann Noah Atubolu vor dem 2:3, als er sich nach einem Gewusel im Fünfer von Hummels tunneln ließ. "Wir haben viel Positives gemacht, viel umgesetzt, aber Dortmund gewinnt viel zu hoch und nicht verdient. Es kann auch ganz anders ausgehen. Schade. Aber jetzt am Donnerstag kommt ein ganz anderes Spiel auf uns zu", blickt Grifo auf das bevorstehende Match in der Europa League bei Olympiakos Piräus.

Gregoritsch, Höler und Philipp fraglich

Dort sind seine Qualitäten umso mehr gefragt. Denn bei den Kollegen in der Offensive zwickt es. Die Einsätze von Gregoritsch und Lucas Höler, der wegen eines Bluterguss am Oberschenkel ebenfalls früher rausmusste, ist ein Einsatz ungewiss. Mit Philipp war der dritte Stürmer am Samstag gar nicht einsatzfähig.

Und der vierte? Der gab immerhin sein Debüt. "Es ist jetzt bitter, weil Junior Adamu so lange verletzt war. Er ist nicht bei 100 Prozent", erklärt Streich. "Es gibt so Phasen. Ich bin darauf vorbereitet, weil ich gewusst habe, es wird eine knallharte Saison. Wir sind nicht zu viele in der Breite im Kader. Dann komme so Sachen. In der Liga ist Chico gesperrt. Wir müssen jetzt Haltung zeigen." Davor heißt das Motto in dieser Woche: Trainieren, schauen wer gesund ist und ab in den Flieger Richtung Athen.