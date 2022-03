Grifos besonderer Arbeitstag - Streich ein "außergewöhnlicher" Trainer

Ein am Ende turbulentes Spiel fand mit dem SC Freiburg beim 3:2 gegen den VfL Wolfsburg den glücklichen, aber auch verdienten Sieger. Nach dem 104. Bundesligasieg unter Christian Streich klettert der Sport-Club zunächst auf Platz vier.

Wer hätte gedacht, dass Freiburg nach souveräner erster Hälfte und einem 2:0-Vorsprung gegen die Wölfe noch in die Bredouille geraten würde? Traumtore von Vincenzo Grifo - sein erster Doppelpack in der Bundesliga - hatten die defensiv unantastbaren und offensiv stets gefährlichen Breisgauer komfortabel in Führung gebracht.

Der zweite war deutlich schwerer. Vincenzo Grifo

Sein Team sei gut ins Spiel gekommen, sagte Grifo gegenüber "Sky", er könne sich "nicht erinnern, dass Wolfsburg eine Chance hatte in der ersten Halbzeit". Stimmt, Freiburg beherrschte den ideenlosen Kontrahenten nach Belieben - und der Italiener zeigte sowohl bei seinem Traumfreistoß (7.) als auch bei seinem zweiten Treffer sein feines Füßchen: "Der zweite war deutlich schwerer", meinte der 28-Jährige. Aber es sei ein guter erster Kontakt gewesen, "ich erwische ihn nicht zu 100 Prozent, es hat aber gelangt", strahlte der Techniker.

Doch es wurde noch ein "spannendes Spiel". Laut Grifo der Tatsache geschuldet, dass man nach Wiederanpfiff nicht mehr so sauber gespielt und das Anschlusstor dem Gegner Mut gemacht habe. Entscheidend für den "wichtigen Sieg" - als aktueller Vierter liegt der SCF aussichtsreich im Rennen um die Champions League - sei dann gewesen, dass "wir nach dem 2:2 nicht die Köpfe haben hängen lassen, sondern Nico war da und hat das Ding reingeschweißt".

Streich "hält die Mannschaft zusammen"

Sonderlob für Nico Schlotterbeck für sein Tor zum 3:2-Erfolg, Sonderlob auch für Christian Streich, der seinen Vertrag unter der Woche verlängert hatte und mit seinem 104. Bundesligasieg mit dem Sport-Club nun gleichauf liegt mit Volker Finke. Über Streich brauche man gar nicht viel "quatschen", meinte Grifo, tat es dann aber doch: "Er ist immer hungrig, will jeden Spieler besser machen, hält die Mannschaft zusammen, führt viele Einzelgespräche, gibt dir ein gutes Gefühl." Streich sei ein "außergewöhnlicher" Trainer und nehme alle mit, was eine gute Atmosphäre schaffe. "Und deswegen sind wir happy."