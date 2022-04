Grifo unersetzbar: Freiburgs Top-Scorer ist in Top-Form

Er glänzt als Lenker, Denker, Vorbereiter und Vollstrecker: Freiburgs Offensivspieler ist nach seiner kurzen Durststrecke am Jahresanfang nicht aus dem Team von Trainer Christian Streich wegzudenken - und weist eine beeindruckende Quote auf.

Christian Streich geriet ins Schwärmen. "Wahnsinn, was der Vince körperlich und fußballerisch abgerissen hat", sagte der Trainer des SC Freiburg nach dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach über seinen Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo. Der 29-Jährige war mit 11,87 absolvierten Kilometern der laufstärkste Breisgauer und mit 91 Prozent erfolgreichen Pässen der zweitsicherste Profi hinter Sechser Nicolas Höfler (93 Prozent). Warme Worte, die sich Grifo (kicker-Note 2) redlich verdient hatte.

Der Deutsch-Italiener ist mit bislang neun Toren und neun Vorlagen Freiburgs bester Scorer - wie bereits in den beiden Jahren zuvor. 2020/21 standen nach 34 Spieltagen neun Treffer und zehn Assists in der Statistik, 2019/20 netzte Grifo viermal selbst ein und legte neunmal den Kollegen auf. Als Denker und Lenker im Angriffsspiel von Streichs Mannschaft ist der erfahrene Rechtsfüßer (171 Bundesligaspiele) unersetzbar. Auf dem linken Flügel bildet er gemeinsam mit Freund und Kapitän Christian Günter ein schwer schlagbares Duo, beide sind außerdem gefährliche Standardschützen. Viele bessere Tandems gibt es in der Bundesliga auf dieser Seite nicht. "Vince" ist Streichs zuverlässigster Scorer - und flexibel. Gegen Mönchengladbach rückte er hinter die Spitze auf die Zehnerposition. Eine Rolle, die Grifo kennt: Auch wenn er offiziell meist als Flügelspieler gelistet wird, rückt er oft weit ins Zentrum ein.

Zuletzt wieder in bestechender Form

Am Jahresanfang 2022 lief es trotzdem nicht wie gewünscht. Grifo blieb sechs Ligaspiele in Folge ohne Torbeteiligung. Das war ihm zuvor letztmals zu Beginn der Rückrunde der Saison 2019/20 passiert. Doch inzwischen läuft es wieder. Der Vizekapitän war an sechs der 19 Freiburger Treffer in den zurückliegenden zehn Pflichtspielen beteiligt. Das ist knapp mehr als ein Drittel - ein überragender Wert. Mit einem Schnitt von 3,02 ist Grifo außerdem Freiburgs zweitbester Spieler nach kicker-Noten. Nur Senkrechtstarter Nico Schlotterbeck (2,67) steht noch besser bewertet da.

Grifo ist in Top-Form, gerade rechtzeitig vor dem Saisonfinale. Zum ersten Mal steht er im Endspiel des DFB-Pokals und könnte sich einen Titel sichern. Und die Chance auf den Einzug in die Champions League ist ja auch noch da. Für die TSG 1899 Hoffenheim stand er bislang einmal auf internationalem Parkett, im November 2018. In der Gruppenphase der Champions League gab es eine 2:3-Niederlage gegen Schachtar Donezk, Grifo wurde in der Schlussphase für fünf Minuten eingewechselt. Gut möglich, dass er nächste Saison mehr Minuten in Europa spielen darf.