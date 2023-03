Grifo trifft Juve: Zwei Herzen und ein bisschen Liebeskummer

Der Traum von der Serie A geht Vincenzo Grifo immer mal wieder durch den Kopf. An diesem Donnerstag kommt er dem so nahe wie noch nie. Bei der Partie gegen Juventus Turin darf der Freiburger erstmals auf Vereinsebene in Italien spielen.

Der große Bruder? Der ist Fan von Juventus Turin. Der Onkel? Auch. Der Schwiegervater? Klar. Der Schwager? Ja … gefühlt jeder in der Großfamilie Grifo. Da scheint der Interessenkonflikt programmiert zu sein, wenn Vincenzo mit dem SC Freiburg an diesem Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Achtelfinale der Europa League bei der Alten Dame antritt. Drückt ein Teil der Familie etwa dem italienischen Rekordmeister die Daumen? "Sicherlich nicht. Und wenn doch, dann bin ich sauer", erzählt Grifo lachend und zuversichtlich. "Wenn die eigene Familie bei Freiburg spielt, glaube ich nicht, dass sie für Juve sind."

Juventus Turin gegen den SC Freiburg also. Für viele klingt das ein wenig nach der zehnten Saison einer Fußball-Manager-Simulation. Auch Klemens Hartenbach, gebürtiger Freiburger und Ex-Spieler des SC, der seit 2013 als Sportdirektor fungiert, tut sich noch schwer damit, das Bevorstehende zu realisieren. "Gegen so eine Mannschaft zu spielen, und das nicht bei der Stadioneröffnung, sondern in einem Pflichtspiel …" - bei dem Gedanken muss der 58-Jährige erst mal durchatmen. "Hätte mir das einer vor zehn Jahren gesagt: Ich hätte denjenigen vermutlich mit einem Kommentar stehen lassen, der am Fußball-Sachverstand dieser Person gezweifelt hätte. Träum weiter! Es ist für mich immer noch unvorstellbar."

Als die Lose für das Achtelfinale gezogen wurden, war Grifo gerade im Kabinentrakt bei den Physiotherapeuten. Wenn es in diesem Bereich noch kein Handyverbot gegeben hätte, Trainer Christian Streich hätte es spätestens dann eingeführt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Handy gerade explodiert", erzählte Grifo damals lachend. Für den in Pforzheim geborenen und aufgewachsenen Italiener - die Mutter stammt aus Lecce, der Vater aus Sizilien - dürften es die wohl emotionalsten Spiele seiner Karriere auf Vereinsebene werden. Herrenfußball spielte Grifo, der nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, bei der TSG Hoffenheim, Dynamo Dresden, dem FSV Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem SC - nie in Italien.

Dass die Serie A in seinem Kopf einen festen Platz hat, bekräftigte er erst im Januar im kicker- Interview: "Der Traum lebt. Gerade ist es aber kein Thema. Natürlich würde ich wissen, was ich alles aufgeben müsste. Meine Heimat, meine Liebe zu diesem Verein, ich habe tolle Teamkollegen und echte Freunde gefunden. Und auch den Erfolg darf man nicht vergessen." Grifo ist gereift, inzwischen 29 Jahre alt. Sorgen hat Hartenbach daher keine, dass die Duelle mit dem italienischen Rekordmeister Grifo näher an seinen Traum rücken lassen. "Er gehört ja nicht mehr zu den jungen Wilden, die jeder Strömung hinterherrennen. Er ist Familienvater, er hat eine private Heimat, er hat eine sportliche Heimat. Das gibt man ja nicht so einfach auf in seinem Alter. Da ist man noch mal ein bisschen überlegter."

In Grifos Brust schlagen längst zwei Herzen, eines für den SC Freiburg - und eben das italienische. Das bereitete ihm in der Vergangenheit aber immer mal wieder Liebeskummer. Die Sache mit der Nationalmannschaft schmerzte gelegentlich. Dabei hatte es so gut begonnen, als Grifo mit 25 Jahren im November 2018 unter Roberto Mancini sein Debüt gab. Er wurde warmherzig im Nationalteam aufgenommen. Die Superstars Leonardo Bonucci und Marco Verratti verschafften ihm nach einer guten Trainingswoche sogar die Nummer 10 für ein Länderspiel. Bis heute acht Spiele und vier Tore für die Squadra Azzurra sind auch mehr, als sich Tausende Talente je erhoffen können.

Den EM-Triumph 2021 musste Grifo von der Couch aus verfolgen

Doch die Nominierungen erfolgten nur sporadisch. Statt 2021 den Europameistertitel im Wembley- Stadion zu feiern, verfolgte Grifo das Finale gegen England mit Chips, Süßigkeiten und Freunden auf der Couch. Er hatte das Aufwärmshirt des Nationalteams an. Der Frust, nicht für das Turnier nominiert worden zu sein, saß erst mal tief. Der war aber auch schnell verflogen. Wie in vielen Momenten im Leben Grifos lag der Schlüssel in der Kraft der Familie. Verdient hätte er die Teilnahme damals fraglos gehabt. Neun Tore und zehn Vorlagen hatte er in der vorangegangenen Saison beigesteuert. Nur eben in der Bundesliga und nicht in der Serie A. Fernab des Fokus.

Auch als der amtierende Europameister in den WM-Play-offs vor einem Jahr sensationell an Nordmazedonien scheiterte, konnte Grifo nicht helfen. Besser gesagt, er durfte nicht. Mal wieder eine zweifelhafte Entscheidung.

Im November 2022 wurde ihm die öffentliche Liebe Italiens dann doch zuteil. Er gab sein Comeback. Und was für eins. Zwei Tore und eine Vorlage. Die Zeitungen kürten ihn zum besten Spieler der Italiener beim 3:1-Sieg in Albanien. Eine glücklichere Rückkehr hätte sich Grifo nach eineinhalb Jahren Azzurri-Pause kaum erträumen können. "Willkommen zurück, seine Leistungen in der Bundesliga haben nicht gelogen", kommentierte die "Gazzetta dello Sport". Sonderlob gab es auch von Mancini: "Vincenzo ist ein enorm guter Spieler, und dass er der beste italienische Torjäger der Bundesliga-Geschichte ist, sagt alles über seine außergewöhnlichen Qualitäten."

Bester italienischer Torjäger der Bundesliga: Grifo entschuldigt sich bei Luca Toni

Doch Grifos Karriere beobachtet Italien nicht erst seit einigen Monaten. Seine Leistungen am Wochenende erhalten regelmäßige Erwähnungen. Gegner Juventus wurde, natürlich, gleich vorgewarnt: "Aufgepasst auf Grifos tödliche Standards!" Und besondere Aufmerksamkeit erhielt er freilich, als er im vergangenen Oktober die italienische Bestmarke Luca Tonis von 38 Bundesliga-Treffern übertraf, wofür sich Grifo prompt bei seinem einstigen Idol entschuldigte. "Scusa." Da wurden Porträts publiziert und nicht ohne gewissen Stolz die süditalienischen Wurzeln der Eltern hervorgekramt. Legenden durften dabei freilich nicht fehlen, und so soll der Opa dem drei Jahre alten Vincenzo einen Tag vor dem ersten Training in Pforzheim einen Pullover geschenkt haben, der mal Roberto Baggio gehört haben soll. Ein Mythos, zu herrlich, um ihn anzuzweifeln. Der kleine Vincenzo, vorbestimmt für eine der jüngsten Schlagzeilen: "Goldener Grifo". Juve ist gewarnt.

Und das zu Recht. Grifo spielt die beste Saison seiner Karriere. Zwölf Bundesliga-Tore sind schon jetzt persönlicher Rekord, dazu kommen fünf Vorlagen. Die Mannschaft profitiert von ihm, er profitiert von der Mannschaft - ein wichtiger Teil des Freiburger Erfolgsrezeptes. Zwei Scorerpunkte fehlen zu den 19, dem Rekord aus 2020/21. Bei zwölf ausstehenden Spielen ein Klacks. Unlängst glänzte er mal wieder in seiner Paradedisziplin und zirkelte gegen Leverkusen einen Freistoß direkt in die Maschen. Den zweiten in dieser Saison, den siebten in seiner Bundesliga-Karriere. Hinzu kommen noch neun Freistoßtore in der 2. Liga. Satte sechs allein in der Freiburger Aufstiegssaison 2015/16. Herrlich! In der Europa League hat er da noch Nachholbedarf.

"Beweisen muss er sich nichts mehr. Dafür hat er schon zu lange gezeigt, dass er auf allerhöchstem Niveau spielen kann. Es wäre ja eine schlechte Herangehensweise, wenn diese zwei Spiele irgendeine sportliche Meinung über ihn beeinflussen würden", erzählt Hartenbach. Einerseits wahre Worte des ehemaligen Torhüters, andererseits rückt Grifo im Hin- und Rückspiel gegen die Turiner mehr denn je in den Fokus Italiens. Eine große Chance mit Blick auf einen weiteren Traum. "Eine EM-Teilnahme wäre großartig. Stellen Sie sich vor, meine Familie muss nur von Pforzheim nach Stuttgart fahren und darf mir im Stadion zuschauen, wie ich im Italien-Trikot bei der EM spiele - besser geht's nicht", blickt Grifo auf das Kontinentalturnier 2024 in Deutschland voraus. "Das ist noch weit entfernt, aber ein großer Antrieb." Der italienische Herzschmerz wäre endgültig verflogen.

Diese Story erschien zuerst in der kicker-Ausgabe am 6. März (hier auch als eMagazine)