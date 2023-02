Grifo: Standardkönig trotz reduziertem Training

Traumlos gefolgt von Traumtor: Nach der Vorfreude auf Juventus Turin glänzte Vincenzo Grifo beim SC Freiburg einmal mehr in seiner Paradedisziplin.

Vincenzo Grifo könnte man vermutlich nachts um drei aus dem Bett holen und ihm einen Ball hinlegen. Er würde das Tor treffen oder eine Maßflanke schlagen. Von wo auch immer. Ruhende Bälle sind in dieser Saison einmal mehr die Spezialität der Freiburger und speziell des 29-Jährigen. Längst sind die Abläufe bei Standards so gewohnt, dass es nicht mal mehr regelmäßiges Training braucht. So viel Arbeit wie früher kann Grifo auch nicht mehr ins Spezialtraining stecken, wie er am Sonntagabend nach dem 1:1 gegen Leverkusen erzählte. "In letzter Zeit ist es weniger, das muss ich zugestehen. Die Zeit gibt es nicht her, gerade mit den englischen Wochen. Da holt man die Freistoßmauer nicht mehr so häufig raus."

Tolle Schlenzer an den Innenpfosten

Die Qualität der Standardsituationen leidet nicht darunter. Ganz im Gegenteil. "Super, wie er das Tor macht. Da ist nicht viel Platz, da sind ein paar Zentimeter", schwärmte sein Trainer Christian Streich. Aus etwa 25 Metern schlenzte Grifo den Ball an den rechten Innenpfosten. Von dort prallte er an den Rücken von Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky und ins Tor. "Wäre er auch so reingegangen? Ich weiß nicht", fragte sich Grifo. "Ist ja auch wurscht. Man darf schon sagen, dass der Treffer mir gehört." Bescheidener kann man ein Traumtor wohl kaum beschreiben. So ist Grifo eben: "Die Mannschaft steht im Fokus. Meine Tore tragen nur dazu bei, dass wir Erfolg haben und sind nicht das, was zählen. Das allein macht mich nicht glücklich."

Es war das 20. Tor nach einer Standardsituation des SC Freiburg in der laufenden Saison. Hinter dem Top-Wert der Bundesliga klafft erstmal eine Lücke, ehe Wolfsburg mit 15 Treffern folgt. Noch beeindruckender ist Grifos persönliche Statistik. Zwei Freistöße verwandelte Grifo direkt sowie sieben Elfmeter, von denen er einen selbst rausholte und sich damit auch den Assist sicherte. Drei weitere Treffer legte er mit einem ruhenden Ball vor, zweimal war er per Standard vorletzter Passgeber. Ergibt in Summe 14 Treffer nach Standardsituationen mit Grifos Beteiligung - dem mit Abstand höchsten Wert der Liga vor Wolfsburgs Maximilian Arnold (9). Seit der detaillierten Erfassung von Vorlagen beim kicker zu Beginn der Saison 2008/09 kam es nur einmal vor, dass ein Spieler nach 22 Spieltagen ebenfalls 14 Standards ausführte, die zu Treffern führten: Grifo selbst in der Saison 2021/22.

Grifo spielt die bis dato beste Saison seiner Karriere

Viel hatte nicht gefehlt und Grifo hätte mit seiner Extraklasse auch noch den Sieg gegen die Werkself eingeleitet. Kurz nach dem Leverkusener Ausgleich zirkelte er einen Freistoß in den Sechzehner, wo Matthias Ginter Hradecky zu einer starken Parade zwang und Lucas Höler den Abpraller an den Pfosten köpfte. "Wenn du 1:0 in Führung gehst, dann leckst du Blut und willst die drei Punkte haben. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Vor allem bei den Spielern, die Leverkusen hat, können wir damit zufrieden sein", resümierte Grifo, der mit insgesamt zwölf Toren und fünf Vorlagen in der Liga die bis dato beste Saison seiner Karriere spielt.

"Ganz viele in meiner Familie sind Juve-Fans"

Die bekommt im März auch ihre vorläufige Krönung, wie die Auslosung in der vergangenen Woche ergab: Europa League gegen Juventus Turin. Speziell für Grifo ein ganz besonderer Moment. "Ganz viele in meiner Familie sind Juve-Fans. Sicherlich sind sie dann aber nicht für Juve - sonst bin ich sauer", erzählte der italienische Nationalspieler lachend. "Wir gehen mit ganz viel Euphorie rein und versuchen, alles reinzuhauen. Dann schauen wir mal, wie das Spiel läuft. Dass wir da zwei gute Tage haben müssen, ist auch klar." Grifos Freistoßstärke wird wertvoll. Die hat sich aber auch im Norden Italiens schon rumgesprochen, das ist auch klar.