Grifo: Sinnbild für die zwei Freiburger Extreme

Freiburg zeigte beim 3:3 gegen Gladbach eine beeindruckende Angriffswucht, nach eklatanten defensiven Mängeln zuvor. Bei beiden Extremen spielte Top-Scorer Vincenzo Grifo eine Rolle und jagt nun eine spezielle Bundesliga-Bestmarke - seine eigene.

Christian Streich war hin- und hergerissen. Der letzte Eindruck bleibt, sagt der Volksmund. Also lobte Freiburgs Trainer nach dem nervenaufreibenden 3:3 gegen Gladbach völlig zu Recht das eindrucksvolle Powerplay seiner Mannschaft im zweiten Durchgang.

"Wie die Mannschaft gespielt hat in der zweiten Halbzeit gegen so einen Gegner, da muss ich den Hut ziehen. Die Jungs haben Zweikämpfe gewonnen, konnten Druck aufbauen, es gab Eckbälle und Torchancen. Am Ende ist es sehr gut für uns und sehr verdient, dass die Mannschaft es geschafft hat, noch Unentschieden zu spielen", so Streich.

Streich "absolut unzufrieden mit schlechtem Defensivverhalten"

Er hatte aber natürlich noch andere Eindrücke präsent. Den ersten, der sprichwörtlich zählt. Also die furiose Startphase mit drei schnellen Top-Chancen, aber nur einem Tor. Und den Eindruck zwischen dem ersten und dem letzten. Die Zeit, in der dem SC das Spiel zwischenzeitlich völlig entglitten war.

"Ich bin absolut unzufrieden, wie wir einen Gegner aufbauen durch schlechtes Defensivverhalten", stellte Streich klar und fügte mit Blick auf das sehr enttäuschende Pokal-Aus drei Tage zuvor gegen Paderborn hinzu: "Wir müssen über ein paar Dinge sprechen. Das geht so nicht. Wir können nicht immer drei Tore kriegen und dann glauben, das Spiel noch zu gewinnen."

Jordans 1:1: Das "schlimmste Gegentor"

Das 1:1 regte Streich besonders auf. Franck Honorat führte einen Freistoß aus dem linken Halbfeld mit einem Querpass zu Julian Weigl aus, der den vertikal in den Strafraum startenden Luca Netz per Chipball bediente. Dessen Kopfballvorlage verwertete Jordan ebenso per Kopf und ließ dem sogar eng an ihm "hängenden" Kiliann Sildillia dank seiner Wucht keine Chance im Luftduell.

"Wir lassen uns ein Freistoßtor einschenken, obwohl wir die Variante genau kennen. Das ist das schlimmste Gegentor und geht so nicht", übte Streich, der sich nach der Schlappe gegen Paderborn noch schützend vor seine Profis gestellte hatte, deutliche Kritik: "Das zweite fällt im Umschaltspiel, dann noch ein Elfmeter gegen uns und du hockst in der Pause in der Kabine und denkst, du bist im falschen Film."

Schwungrad, Balleroberer und Torschütze: Grifo bekam diesmal aber kein Streich-Lob

Es folgte die erwähnte Aufholjagd, für die Streich im Verlauf des Pressegesprächs nach der Partie auch einzelne Komplimente verteilte. Der 58-Jährige erwähnte sehr viele der 14 eingesetzten Profis, etwa den herausragenden Joker Noah Weißhaupt, aber auch explizit vier erfahrene Kräfte: Nicolas Höfler, Matthias Ginter, Maximilian Eggestein und Philipp Lienhart, obwohl dieser beim zweiten und dritten Gegentor schlecht ausgesehen hatte.

Einen nannte Streich diesmal aber nicht: Vincenzo Grifo. Obwohl der Top-Scorer in letzter Sekunde nervenstark auch seinen fünften Strafstoß dieser Saison zum 3:3 verwandelt hatte und zuvor als offensives Schwungrad der Druckphase sowie sogar als Balleroberer im Gegenpressing in Erscheinung getreten war.

Grifos Patzer - trotz "klarer Zuteilung"

Vielleicht hatte es damit zu tun, dass Streich Grifo auch bei seinem großen Ärger über das erste Gegentor nicht explizit genannt hatte, trotz seines Verweises auf "eine klare Zuteilung". Diese hatte nämlich Grifo nicht eingehalten. Der Standard-Experte war Netz zugeteilt, machte bei Honorats Pass aber einen falschen Schritt in Richtung Weigl und ließ den an ihm vorbeirennenden Netz alleine in den Strafraum ziehen.

Ein bitterer Defensivaussetzer, der das Spiel zum Kippen brachte. Grifo hat in den vielen Jahren unter Streich und dessen Trainerteam seine Leistungen im Spiel ohne und gegen den Ball deutlich verbessert, bleibt aber natürlich ein Offensivgeist. Und steht im Spiel gegen Gladbach sinnbildlich für die beiden Freiburger Extreme aktuell - offensive Power und defensive Anfälligkeit.

Wie Letzteres besser geht, zeigte der SC allerdings ja auch gegen Gladbach - inklusive Grifo. "In der zweiten Halbzeit haben wir überragend verteidigt und lassen gegen eine Mannschaft wie Gladbach nur einen Schuss von Hack zu. Normal denkst du, jetzt gibt’s die Konter und du rennst ins Verderben", lobte Streich und forderte erneut, dass es künftig über 90 Minuten im Rückwärtsgang besser laufen müsse.

Gegen Backa Topola soll es defensiv besser klappen - Grifos Rekordjagd

Die nächste Gelegenheit dazu bekommen die SC-Profis nach einem freien Sonntag und Montag am Donnerstag in der Europa League gegen Backa Topola. Im Hinspiel in Serbien hatte Freiburg auch ein "schrecklich einfaches Gegentor" (Streich) kassiert, drehte das 0:1 aber noch in ein 3:1. Dank eines herausragenden Hattrick-Schützen mit dem Namen Grifo.

Der neunmalige italienische Nationalspieler jagt derzeit auch in der Bundesliga eine Bestmarke - seine eigene. Sein Elfmetertor gegen die Borussia war bereits die 14. von Grifo ausgeführte Standardsituation, die in diesem Kalenderjahr zu einem Tor führte. Seit Beginn der Standardschützenerfassung in 2008/09 wurde dieser Wert nur dreimal übertroffen: 2021 von Joshua Kimmich (15) und jeweils von Grifo selbst. 2021 führten 16 seiner ruhenden Bälle zum Erfolg, 2022 waren es 15.

Der gebürtige Pforzheimer hat nun noch sechs Spieltage, um seinen eigenen Rekord zu knacken. Streich würde es sicher auch freuen, wenn er währenddessen die defensiven Patzer reduziert.