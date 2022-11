"Grifo-Show": Italienische Presse begeistert vom "Deutschen"

Vincenzo Grifo (29) verzückt dieser Tage nicht nur die Fans des SC Freiburg. Nach dem 3:1 in Albanien sang die italienische Presse ein Loblied auf den "Deutschen".

Nur drei Tage nach seinem Hattrick für den SC Freiburg, dem fünftfrühesten der Bundesliga-Geschichte, im Heimspiel gegen Union Berlin (4:1) schwang sich Vincenzo Grifo auch zum Matchwinner bei der italienischen Nationalmannschaft auf. Beim 3:1 in Tirana am Mittwochabend war der Offensivspieler mit dem feinen rechten Fuß an allen drei Toren der Squadra Azzurra direkt beteiligt.

Den Ausgleichstreffer von Napoli-Verteidiger Giovanni di Lorenzo bereitete er per Flanke vor, nur fünf Minuten später traf Grifo dann selbst zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel durfte Grifo seine tolle Schusstechnik unter Beweis stellen, als er einen abgefälschten Ball im Rücken der Abwehr perfekt ins rechte Eck schlenzte. Ein Abend, an den sich Grifo sicherlich gerne zurückerinnern wird.

Grifo bestätigt, was man in der Bundesliga längst wusste - und zwar, dass er ein Hochglanzprodukt ist. "Corriere dello Sport"

Auch wegen der Reaktionen aus der Heimat. "Albanien-Italien wird zur Grifo-Show", frohlockte die "Gazzetta dello Sport": "Wendig, talentiert und charaktervoll: Der 'Deutsche' zeigt, dass er in der Bundesliga viel dazugelernt hat." Im deutschen Oberhaus steht der Standardspezialist bei 15 Einsätzen, in denen er neun Tore selbst erzielte und drei weitere vorbereitete (kicker-Notenschnitt 2,93).

Lange flog Grifo im Land des viermaligen Weltmeisters unter dem Radar. Das ist nun vorbei. "Grifo bestätigt, was man in der Bundesliga längst wusste - und zwar, dass er ein Hochglanzprodukt ist. Er ist der absolut beste Akteur des Spiels", zeigte sich auch der "Corriere dello Sport" beeindruckt von Grifos Darbietung in Tirana. "Sein Doppelpack ist die Leistung eines Meisters was Kaltblütigkeit und Genauigkeit betrifft", urteilte der "Corriere della Sera".

An lobenden Worten kam auch Nationaltrainer Roberto Mancini nicht vorbei: "Ich gratuliere Grifo zum Doppelpack. Er ist ein außerordentlicher Spieler und hat zwei wunderbare Tore geschossen." Im Trikot des Weltmeisters von 2006 waren es die Tore drei und vier - im erst siebten A-Länderspiel. Grifo ist zwar bereits 29, doch an Erfolgserlebnissen im azurblauen Trikot hat er jetzt wohl erst so richtig Gefallen gefunden.

Pafundi debütiert mit 16 Jahren

Neben Grifo wurde in Italien am Donnerstag auch über Simone Pafundi gesprochen. Das Top-Talent vom Serie-A-Achten Udinese Calcio (bislang ein Ligaspiel) wurde in Albanien in den letzten Sekunden eingewechselt. Mit seinen zarten 16 Jahren, sechs Monaten und zwei Tagen ist Pafundi der jüngste Debütant Italiens in den letzten 100 Jahren.