Grifo: seltene Elfermarke und Widmung für Kyereh

Sieggarant Vincenzo Grifo erreichte gegen Stuttgart eine seltene Marke in der Bundesliga-Historie. Nach dem 2:1 lobte er die Ansprache des Kapitäns und dachte vor allem an einen verletzten Teamkollegen.

In Abwesenheit von Christian Streich (Gelb-Rot-Sperre) ergriff Christian Günter nach Absprache mit Vertretungstrainer Lars Voßler vor dem Prestigeduell mit dem VfB das Wort in der Kabine. "Günni hat eine sehr gute emotionale Ansprache vor dem Spiel gehalten. Ein Kapitän, der vorausgeht und wir gehen alle hinterher. So soll es sein", berichtete Grifo, Günters oft kongenialer Partner auf der linken Bahn nach der Partie: "Er hat uns emotional gepackt. Das Spiel wollten wir auf keinen Fall verlieren."

Und das aus gleich mehreren Gründen. Zur ohnehin hohen Motivation gegen den Landesrivalen kam neben der Streich-Sperre auch der Kreuzbandriss von Daniel-Kofi Kyereh als Antrieb hinzu. "Ein Schock" sei es gewesen, berichteten alle SC-Profis, die am Samstag Interviews gaben, von der Trainingsverletzung des Zehners am Donnerstag und der folgenden harten Diagnose am Freitag.

Freiburger mit T-Shirt-Aktion für verletzten Kyereh

Beim Aufwärmen trugen deshalb alle Spieler T-Shirts mit Kyerehs Nummer 11. Besonders bewegt vom Schicksal seines Sitznachbarn und Kumpels, der 2015/16 bereits wegen der gleichen Verletzung rund ein Jahr ausgefallen war, zeigte sich Grifo. "Für Kofi tut es mir unglaublich leid. Jeder weiß, was das heißt, wenn man paar Monate weg ist", sagte der italienische Nationalspieler: "Wir wollten ihm den Support geben, dass er ja nicht alleine ist, dass wir ihn in jeder Phase unterstützen, dass wir immer für ihn da sind, egal, was er braucht. Das zeichnet eine Mannschaft aus."

Aus diesem Grund sei auch die T-Shirt-Aktion entstanden und der Jubel nach dem 1:1, als Grifo Kyerehs Trikot in die Kameras hielt. Nach dem entscheidenden 2:1 präsentierte der Präzisionsschütze dann stolz sein eigenes Jersey und nahm die fällige Gelbe Karte bewusst in Kauf. Ein vertretbarer Einsatz des zuvor in der Ligasaison noch nicht verwarnten Mittelfeldspielers. Schließlich war es Grifo, der mit seinen beiden dank Nerven- und Schussstärke souverän unten links und oben rechts versenkten Strafstößen den Sieg trotz mäßiger Mannschaftsleistung sicherte.

Grifo gelingt besonderer Doppelpack

Damit erreichte der 29-Jährige nebenbei eine seltene Marke in der Bundesliga-Historie. Grifo ist erst der fünfte Spieler, der innerhalb einer Saison gleich zwei Elfmeterdoppelpacks schnürte - am 15. Spieltag war ihm das Kunststück beim 4:1 gegen Union schon mal geglückt. Seine namhaften Vorgänger: Erich Beer (Hertha 1975/76), Georg Volkert (VfB Stuttgart 1979/80), Manfred Kaltz (HSV 1981/82) und Arjen Robben (Bayern 2011/12).