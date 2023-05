Grifo schweigt lieber: "Es ist besser, wenn Sie das den Trainer fragen"

Die Stimmung von Vincenzo Grifo war am Dienstagabend auf einem Tiefpunkt. Das lag nicht nur am Pokal-Aus des SC Freiburg im Halbfinale.

In 26 seiner 29 Bundesliga-Einsätze durfte Vincenzo Grifo in dieser Saison von Beginn an ran. IMAGO/Sportfoto Rudel

Es war lange ein ungeschriebenes Gesetz: Ist Grifo fit, spielt er auch - selbstredend von Beginn an. Ausgerechnet in den zwei bedeutendsten Spielen der laufenden Saison wich Trainer Christian Streich von dieser Linie ab. Am 16. März empfing der SC Freiburg im Achtelfinale der Europa League Juventus Turin. Doch gegen den Rekordmeister seines Heimatlandes schmorte der italienische Nationalspieler über eine Stunde auf der Bank. Der emotionale Höhepunkt geriet zu einem der schwierigsten Momente in Grifos Karriere.

Zweieinhalb Monate später wurde am Dienstagabend um 20.45 Uhr das Halbfinale im DFB-Pokal angepfiffen - ohne Grifo, der saß auf der Bank. Sein Platz in der Startaufstellung war der Formationsänderung zum Opfer gefallen. Anders als in den vergangenen fünf Pflichtspielen setzte Streich nicht auf ein 4-4-2 sondern schickte eine Grundordnung mit drei Verteidigern ins Rennen.

"Ich bin mein strengster Kritiker, aber ich glaube nicht, dass das System heute verloren hat. Wahrscheinlich hätte es keinen Unterschied gemacht", mutmaßte Streich nach dem Spiel. Während der Partie dämmerte es ihm aber sehr schnell, dass es ohne Grifo noch unwahrscheinlicher wird, nach dem frühen 0:2-Rückstand nochmal ins Spiel zu kommen. Nach 20 Minuten korrigierte er seine Einschätzung, stelle auf einer Viererkette um und brachte Grifo. Die Hypothek war zu diesem Zeitpunkt aber schon zu groß, die Leistung des SC zu schwach. Auch Grifo konnte nichts mehr ausrichten.

Grifo nach Pokal-Aus unzufrieden: "Es tut weh"

Während im Hintergrund die Partymusik aus der Leipziger Kabine dröhnte, wirkte Grifo nach Spielende arg unzufrieden. Nach einem 1:5 kein Wunder. "Es tut weh. Sie haben uns eiskalt bestraft. Sie haben uns gezeigt, wie hart der Fußball sein kann. Hier in unserem Wohnzimmer, in unserem Zuhause dieses Ergebnis zu sehen, ist sehr enttäuschend", sagte der 30-Jährige.

Das war aber nur die halbe Erklärung für seinen Gemütszustand. Die Degradierung aus der Startelf schmerzte sichtlich. Doch Grifo ist erfahren genug, um zu wissen, wann es besser ist, in der Öffentlichkeit lieber zu schweigen. Wie Streich ihm die Entscheidung erklärt habe? "Es ist egal. Es ist besser, wenn Sie ihn fragen", entgegnete Grifo. Es bleibt sein Geheimnis, was ihm in diesem Moment auf der Seele lag.

Grifos Rückkehr in die Startelf noch ungewiss

Streich versuchte dem Thema auszuweichen und wählte Vergleiche. Erst mit dem Gegner: "Jetzt fragen Sie mal den Marco Rose mit dem Kader, den er hat, welche Spieler bei Leipzig draußen sitzen müssen. Die würden in jeder anderen Mannschaft spielen." Faktisch ist das zwar richtig, Grifos Situation ist aber anders gelagert und daher passte auch Streichs zweiter Vergleich nur bedingt. "Wir haben zum Glück in der Zwischenzeit einen Kader, wo wir Spieler draußen lassen müssen, die die Qualität haben, von Anfang an zu spielen. Wir können nicht die ganze Zeit über einen Spieler reden. Sonst müssen Sie auch fragen: Was ist mit Woo-Yeong Jeong oder Noah Weißhaupt?" Doch bei allem Respekt vor den Qualitäten von Jeong und Weißhaupt - das Format von Grifo haben sie (noch) nicht.

Ob der mit wettbewerbsübergreifend 15 Toren und sechs Vorlagen gefährlichste Freiburger beim direkten Wiedersehen mit Leipzig am Samstag in der Bundesliga zurück in die Startelf rutscht, ließ Streich noch offen. Doch es wäre nach den Leistungen seiner Mitspieler am Dienstag arg verwunderlich, müsste er erneut draußen Platz nehmen.