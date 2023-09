Grifo: "Kommt wieder ein Hexenkessel auf uns zu"

Die Voraussetzungen vor dem Spiel des SC Freiburg bei Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr) sind für beide Teams ähnlich, da sie am Donnerstagabend europäisch im Einsatz waren. Für die Freiburger kam allerdings noch der Reisestress hinzu.

"Wir müssen schauen, dass wir gut regenerieren. Sonntag kommt auch ein Hexenkessel auf uns zu", sagte Vincenzo Grifo nach dem 3:2-Sieg bei Olympiakos Piräus, bei dem er sein Team in Abwesenheit des verletzten Christian Günter erneut als Kapitän aufs Feld geführt hatte. Er traf dabei Ende der ersten Hälfte per Elfmeter zum 2:1-Pausenstand. Apropos Torerfolg: An den nächsten Gegner Frankfurt hat der Techniker besondere Erinnerungen: Am sechsten Spieltag 2016/17 erzielte er bei Freiburgs 1:0 gegen die Eintracht sein erstes Bundesligator, am 34. Spieltag der Vorsaison beim 1:2 in Frankfurt mit seinem 50. Bundesligatreffer sein bislang letztes.

Chicco war richtig gut, umso mehr tut es weh, dass er jetzt drei Spiele fehlt. Christian Streich

Wichtiger dürfte Grifo jedoch sein, dass seine Mannschaft das aufpolierte Selbstvertrauen durch den Erfolg in Griechenland am Sonntag zeigt. "Das war wichtig für die Psyche, das gibt uns nochmal einen Push", sagte der Linksaußen. Die beiden jüngsten Niederlagen in der Liga hatten an den Freiburgern genagt, das 0:5 in Stuttgart wegen der Chancenlosigkeit und das 2:4 gegen Dortmund wegen der Vermeidbarkeit. Erst die Rote Karte gegen Nicolas Höfler hatte die Partie zu Gunsten des BVB kippen lassen. Der Platzverweis hat für den Sport-Club auch zur Folge, dass er in den nächsten Ligaspielen auf Höfler verzichten muss. "Chicco war richtig gut, umso mehr tut es weh, dass er jetzt drei Spiele fehlt", sagte Trainer Christian Streich. Auch bei Stürmer Michael Gregoritsch, der wegen Wadenproblemen nicht mit nach Griechenland reiste, könnte ein Einsatz in Frankfurt noch zu früh kommen.

Streich voll des Lobes über Philipps Tor

Dafür hat in Piräus ein anderer Offensivspieler gezeigt, dass ihm die Rückkehr zum Sport-Club offensichtlich gut getan hat: Maximilian Philipp gelang nach seinem Last-Minute-Siegtreffer in seinem ersten SC-Spiel gegen Bremen auch bei Olympiakos das entscheidende Tor kurz vor Schluss. "Milli macht ein wahnsinnig tolles Tor, technisch überragend, die Bewegung wie aus einem Guss", lobte Streich und erklärte am RTL-Mikrofon, dass es für den 29-Jährigen nicht bei Joker-Einsätzen bleiben soll. "Zur Zeit läuft's ganz gut und jetzt durch den Erfolg auch wieder für die Mannschaft. Wir haben aber auch als Mannschaft noch mehr drauf", sagte Philipp nach dem Sieg beim griechischen Rekordmeister. "Ich bin frisch, und wir wollen doch alle so viele Spiele und so wenig Training wie möglich. Frankfurt hat die gleichen Voraussetzungen. Mal schauen, wer mehr Körner im Tank hat."

In Frankfurt: Rückkehr zur Dreierkette?

In Piräus waren die Freiburger zudem deutlich effektiver als in den Spielen zuvor, in denen aber auch das Aluminium eine bessere Torausbeute verhinderte. Sechs Alutreffer sind der Ligahöchstwert, während Frankfurt bislang weder am Pfosten noch an der Latte scheiterte. Die drei Tore bei Olympiakos sollen dem Team Mut machen für die nächsten Spiele, sagte Streich, auch wenn ihm seine Spieler im Ballbesitz teilweise "zu unruhig" waren. Nicht nur weil der in der Europa-League-Partie gesperrte Verteidiger Manuel Gulde in der Liga wieder eingesetzt werden kann, dürfte der SC in Frankfurt zur Dreierkette zurückkehren, die auch zur voraussichtlichen taktischen Aufstellung der Eintracht besser passen würde als das 4-2-3-1 in Piräus.

Auf ein 3-4-3 setzte Streich auch beim jüngsten Auswärtsspiel in Frankfurt, das noch nicht lange her ist. Am letzten Spieltag der Vorsaison verlor der Sport-Club nach 1:0-Führung noch mit 1:2 - wodurch sich die Frankfurter erst für die Conference League qualifizierten. Damals fehlte Höfler ebenfalls wegen einer Rot-Sperre und wurde von Yannik Keitel vertreten. Der kommt auch diesmal als Ersatz in Frage, genau wie Merlin Röhl.