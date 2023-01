Grifo: "Ich müsste meine Liebe zum Verein aufgeben"

Vincenzo Grifo (29) hat sein "bestes Halbjahr" bei seinem SC Freiburg hinter sich. Für den noch lebendigen Traum von der Serie A müsste er auf vieles verzichten, erklärt der Offensivspieler im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe). Es gibt aber noch ein anderes Traumziel.

Aus Freiburgs Trainingslager in Spanien (Sotogrande) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Ligaplatz zwei, Achtelfinalticktes in DFB-Pokal und Europa League - Freiburgs Rekordsaison ist eng mit Vincenzo Grifo verknüpft. Mit elf Toren und vier Assists in 23 Pflichtspielen ist er erneut SC-Topscorer und hat drei Tage nach seinem ersten Bundesliga-Hattrick gegen Union Berlin (4:1) auch im Italien-Trikot eine Galavorstellung inszeniert.

Beim 3:1-Testspielsieg der Squadra Azzurra in Albanien schnürte die Kreativkraft mit dem begnadeten rechten Fuß einen Doppelpack mit einem Assist als Schleifchen. "Ich habe das beste Halbjahr meiner Karriere gespielt", sagt Grifo im großen kicker-Interview (Donnerstagsausgabe). "Ich fühle mich unglaublich fit, neun Ligatore hatte ich in der Hinrunde noch nie, es war eine geile Runde bisher. Jetzt gilt es, das Ganze zu bestätigen. Da bin ich selbst gespannt, ob ich das schaffe, weil es überhaupt nicht einfach sein wird."

Serie A? "Der Traum lebt", aber "gerade ist es kein Thema"

In seinem Team sieht er das "Potenzial, was Großes zu erreichen". Das SC-Trikot trägt Grifo in der siebten Saison, im Juli 2022 hat er seinen Vertrag verlängert. Der Verein ist längst seine sportliche Heimat geworden, Christian Streich sein sportlicher Ziehvater. Was könnte ihn da noch wegziehen? "Das wird schwierig, weil ich weiß, was ich am SC habe. Umso mehr, weil ich ja auch schon in Dresden, beim FSV Frankfurt, in Hoffenheim und Gladbach war, wo es nicht immer super lief."

Grifo steht wie kaum ein Zweiter für die These: "Wo man sich wohlfühlt, kickt man am besten." Aber da gibt es ja noch diesen einen Traum. Einmal für einen italienischen Klub auflaufen, einmal in der Serie A wirbeln und Standards zirkeln. "Ich beschäftige mich viel mit Italien und der Serie A, kriege von der Liga natürlich auch beim Nationalteam eine Menge mit. Der Traum lebt", bestätigt Grifo, schiebt aber direkt hinterher: "Gerade ist es kein Thema."

Grifo, den ein attraktives Angebot aus Italien immer ins Grübeln bringen würde, weiß, was er alles aufgeben müsste: "Meine Heimat, meine Liebe zu diesem Verein, ich habe tolle Teamkollegen und echte Freunde gefunden. Und auch den Erfolg darf man nicht vergessen." Inzwischen ist es nämlich gar nicht mehr so einfach, das sportliche Niveau des SC zu überbieten.

Stellen Sie sich vor, meine Familie muss nur von Pforzheim nach Stuttgart fahren und darf mir im Stadion zuschauen, wie ich im Italien-Trikot bei der EM spiele ... Vincenzo Grifo

Dafür gibt es noch ein greifbares Traumziel, für das nicht zwingend ein Wechsel nötig ist - eine EM-Teilnahme 2024. Da könnte der Mann, der in Deutschland lebt, geboren wurde und aufgewachsen ist, sich aber als hundertprozentiger Italiener fühlt, "seine" Länder auf einzigartige Weise verbinden.

"Eine EM-Teilnahme wäre so oder so großartig", sagt Grifo und bemüht dann seine Fantasie: "Aber stellen Sie sich vor, meine Familie muss nur von Pforzheim nach Stuttgart fahren und darf mir im Stadion zuschauen, wie ich im Italien-Trikot bei der EM spiele - besser geht's nicht." Das sei zwar noch weit entfernt, aber auch "ein großer Antrieb".

Grifo über seine Top Ten 2022, die kicker-Rangliste, seinen Durchbruch in Italiens Öffentlichkeit, Mancinis Lob, seinen EM-Frust 2021, die WM ohne die Azzurri, sein Saisonziel mit dem SC, kaputte Vasen seiner Mama und eine Richtigstellung bezüglich eines Autokorsos - lesen Sie das ganze Interview mit Grifo am Donnerstag im kicker - oder schon ab Mittwochabend im eMagazine.