Grifo, Höler und Co. sind aktuell zu ungefährlich

Der Einsatz stimmt, auch spielerisch enttäuschte die Freiburger Angriffsabteilung selten. Doch in Sachen Torbeteiligungen kam zuletzt zu wenig von Vincenzo Grifo, Lucas Höler und Kollegen. Das ist auch ein Grund für die drei Niederlagen in Serie.

Satte neun Torchancen erarbeitete sich der SC am Samstag beim äußerst unglücklichen 1:2 in Bochum. Diese Anzahl hätte locker für drei Punkte reichen müssen und ist ein Indikator dafür, dass es an der spielerischen Leistung beim ergebnistechnisch nachlassenden Überraschungsteams aus dem Breisgau nicht zu viel auszusetzen gibt. Was allerdings auffällt: Während allein Innenverteidiger Nico Schlotterbeck viermal knapp sein erstes Saisontor verpasste, zeichneten nur für zwei der neun Chancen nominelle Offensivspieler verantwortlich.

Kurz vor der Pause setzte sich der agile Kevin Schade über links durch, scheiterte aus spitzem Winkel im Strafraum am herausragenden Manuel Riemann. Der VfL-Schlussmann vereitelte auch Lucas Hölers Abschluss in der zweiten Hälfte mit links aus unbedrängter Position in der Box, nachdem Schade eine verunglückte Rückgabe von Bochums Verteidiger Danilo Soares in Hölers Lauf bugsiert hatte.

Grifo zählt dennoch zu den auffälligsten Akteuren

Zwei gefährliche Abschlüsse - eine dürftige Bilanz für das Offensivquartett, das am Wochenende vom erneut zu ineffektiven Woo-Yeong Jeong und Vincenzo Grifo komplettiert wurde. Grifo zählte dennoch zu den auffälligsten Akteuren, bereitete er doch sechs Chancen direkt vor, darunter der Treffer von Philipp Lienhart zur Führung. Mit drei Toren und fünf Assists ist der italienische Nationalspieler wieder mal der Freiburger Topscorer, vor allem seine Standards sorgen fast immer für Gefahr.

Dennoch: Grifo traf letztmals vor einem Monat beim 3:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Fürth per Strafstoß. Höler hat sein bisher letztes Tor von insgesamt auch drei Treffern (drei Assists) in der Woche davor beim 2:0 in Wolfsburg erzielt, Jeong die Woche davor beim 1:1 in Leipzig. Auch der Südkoreaner steht als einer der offensiven Stammkräfte bei aktuell drei Saisontreffern (null Assists), der erst zum dritten Mal in der Startelf eingesetzte 20-jährige Schade hat noch keinen Scorerpunkt verbucht.

Sallai und Petersen erhöhen den Konkurrenzdruck

Aktuell lässt die Abteilung Angriff Effektivität vermissen, was bei allem fehlenden Spielglück auch ein Grund für die drei Niederlagen am Stück ist. Bei den Spielen in München (1:2), gegen Frankfurt (0:2) und in Bochum (1:2) trafen nur Mittelfeld-Joker Janik Haberer und eben Innenverteidiger Lienhart, jeweils nach Grifo-Assist.

Die Offensivkräfte sind insgesamt nun deutlich gefordert, ihre Kernaufgabe wieder besser zu erfüllen. Positiv dabei: Der wiedergenesene Roland Sallai, der zuletzt schon zweimal als Joker kam, erhöht den internen Konkurrenzdruck im vorderen Bereich und könnte am Sonntag in Mönchengladbach in die Startelf zurückkehren. Und auch der Comeback-Zeitpunkt des zuletzt immer schmerzlicher vermissten SC-Rekordtorjägers Nils Petersen scheint absehbar. Der Edeljoker stieg nach seinen Knieproblemen Ende vergangener Woche wieder ins Mannschaftstraining ein.