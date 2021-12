Grifo: "Das hatte null mit Arroganz zu tun"

Freiburg verabschiedet sich mit einem guten Gefühl in die kurze Winterpause. Christian Streich verteilte Lob und verriet, wie er sein Zehnjähriges begehen wird. Vincenzo Grifo erklärte indes, warum sein frecher Elfmeter nicht arrogant war.

29 Punkte und Platz drei, das sei "aller Ehren wert", meinte SC-Trainer Christian Streich mit Blick auf die herausragende Hinrunde der Freiburger, die mit dem 2:1 über Leverkusen einen gelungenen Jahresabschluss hinlegten. Der Erfolg ruht dabei auf der bärenstarken Defensive. Der Sport-Club stellt gemeinsam mit dem FC Bayern die beste Abwehr der Liga.

"Wir haben mit die wenigsten Gegentore in der Liga, das kommt nicht von ungefähr", sagte Christian Günter mit Blick auf die 16 Gegentore und zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Erreichten, zumal der SC in seinen Augen "nicht ein schlechtes Spiel" hatte, trat zugleich aber auch mahnend auf: "Wir können auf eine sehr gute Hinrunde zurückblicken, wollen aber auch in der Rückrunde hungrig bleiben."

Nicht links, nicht rechts, sondern in die Mitte. Vincenzo Grifo über seinen Elfmeter

Hungrig zeigte sich gegen Bayer auch Vincenzo Grifo, der das zwischenzeitliche 1:0 per frech verwandeltem Panenka-Elfmeter erzielt hatte. Nach Abpfiff betonte der Italiener, dass sein Elfmeter "null mit Arroganz zu tun hatte", vielmehr habe er sich aus Versagensangst dazu entschieden: "Ich habe vor zwei Wochen verschossen und mich total geärgert. Ich bin auch nur ein Mensch und mache mir Gedanken. Ich habe mir gedacht: 'Nicht links, nicht rechts, sondern in die Mitte' - und, dass ein Lupfer die beste Möglichkeit wäre. Ich bin gottfroh, dass er reingegangen ist."

Streich verteilt Lob

Streich zeigte sich derweil "sehr zufrieden" mit der Leistung der gesamten Mannschaft. "Wir haben richtig gut Fußball gespielt. Wir hatten Ruhe, Mut, eine gute Raumaufteilung und sind gegen den Ball schlau angelaufen", hatte der 56-Jährige nur Lob für seine Spieler übrig. Angesprochen auf sein bevorstehendes zehnjähriges Jubiläum auf der Freiburger Bank, gab er sich bescheide. "Vielleicht zünde ich mir eine Kerze an", sagte Streich und ergänzte: "Mehr nicht."