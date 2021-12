Grifo bleibt für Freiburg offensiv unverzichtbar

Freiburgs Offensivkünstler Vincenzo Grifo hat erneut die meisten Tore und Vorlagen auf dem Scorer-Konto. Doch insgesamt ist die Last im Angriffsspiel breit gestreut. Das bekommen auch drei wichtige Stützen der vergangenen Saison zu spüren.

Wenn Vincenzo Grifo gegen den Ball tritt, wird es für die Gegner gefährlich. Vier Tore und neun Vorlagen sammelte der Offensivspieler des SC Freiburg in den 17 Partien der abgelaufenen Hinrunde in der Bundesliga. Dabei ist der Deutsch-Italiener für Trainer Christian Streich unverzichtbar. Nur einmal kam Grifo von der Bank ins Spiel, beim 0:0 am 5. Spieltag in Mainz. Der 28-Jährige übertrumpfte mit seinen Leistungen sich selbst: In der Vorsaison hatte Grifo nach 17 Partien elf Torbeteiligungen vorzuweisen (sieben Tore, vier Vorlagen).

Durchaus eine große Verantwortung für "Vince", wie er im Breisgau genannt wird. Denn die drei Angreifer, die in der vergangenen Saison in der Scorer-Liste hinter dem erfahrenen Dribbler standen, sind aktuell außen vor. Stürmer Ermedin Demirovic etwa, der im vergangenen Winter bereits zwei Tore und sechs Vorlagen verzeichnete und sich den Platz als Stammstürmer erkämpft hatte. Er kam zuletzt nur zu zwei Startelfeinsätzen - und wurde beim 1:2 gegen Hoffenheim dabei sogar zur Pause vom Platz geholt.

Ähnlich schwierig lief es bei Flügelspieler Roland Sallai, der vor einem Jahr noch fünf Treffer und vier Vorlagen vorweisen konnte. Ihn stoppte eine Knieverletzung, nun stehen nur ein Tor und eine Vorlage in fünf Partien von Beginn an in der Statistik. Ebenfalls das Knie plagte Edel-Joker Nils Petersen. Sieben Toren und einem Assist zum vergleichbaren Zeitpunkt im Vorjahr steht nun ein mageres Tor gegenüber - natürlich erzielt beim 2:1 gegen Hertha BSC, einem seiner sieben Einsätze als Einwechselspieler.

Insgesamt hat Freiburg nach 17 Spielen 28 Treffer in der Bundesliga erzielt, im Vorjahr waren es noch 31. Die Verantwortung vor dem Tor übernimmt nun etwa Stürmer Lucas Höler. Er netzte viermal selbst ein und legte drei Erfolge auf. Oder auch Linksverteidiger Christian Günter, der fünf Torvorlagen beisteuerte. Ähnlich gut war er nur in der Saison 2019/20, als Günter ebenfalls fünf Assists nach 17 Partien geliefert hatte. Auffällig: Im Vorjahr hatten nach der Hinrunde sieben Akteure drei oder weniger Scorer-Punkte vorzuweisen. Nun sind es satte elf Profis. Das Freiburger Motto "Der Star ist das Team" gilt also auch bei den Angreifern. Abgesehen von Grifo jedenfalls.