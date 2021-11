Grifo auf den Spuren von Scholl und Rehhagel

Die Freiburger eilen als Tabellen-Dritter in der Bundesliga von Rekord zu Rekord. Und auch die Spieler stellen persönliche Bestmarken auf. Vincenzo Grifo ist seit dem Sieg gegen Fürth Mehmet Scholl und Otto Rehhagel dicht auf den Fersen.

Als es vergangenen Dienstag im Pokalspiel bei Drittligist Osnabrück ins Elfmeterschießen ging, war der sicherste Schütze der Freiburger kurz zuvor ausgewechselt worden. Am Samstag im Bundesligaspiel gegen Fürth war dagegen sofort klar, dass Vincenzo Grifo beim Stand von 2:1 zum Strafstoß antreten würde, den Lucas Höler herausgeholt hatte. Und wie immer verwandelte er ihn. "In der Regel fühle ich mich schon sehr sicher", sagte Grifo im Sportschau-Interview, "aber es wird auch immer schwieriger. Je mehr Elfmeter man schießt, desto mehr stellen sich die Torhüter darauf ein."

Zehnmal stand der Italiener bisher in der Bundesliga am Punkt und hat immer getroffen. In der Rangliste der 100-Prozent-Schützen, die mindestens zehnmal angetreten sind, liegen nur noch Hans-Joachim Abel (16), Ludwig Nolden (15), Otto Rehhagel (12) und Mehmet Scholl (11) vor ihm. Den ehemaligen Bayern-Spieler könnte Grifo also sogar schon am kommenden Samstag in München einholen, wenn der Sport-Club dort einen Elfmeter bekommen sollte.

Spieler des Spiels und 11,37 Kilometer Laufstrecke

Das wird dem 28-Jährigen aber bei weitem nicht so wichtig sein wie der Erfolg der Mannschaft, zu deren wichtigen Stützen er auch in dieser Saison wieder gehört. In neun von zehn Spielen stand Grifo in der Startelf und hat nicht nur durch seine drei Tore und drei Assists großen Anteil daran, dass der Sport-Club der einzige noch ungeschlagene Bundesligist ist. Neben dem verwandelten Elfmeter bereitete er gegen Fürth auch das 2:0 von Nicolas Höfler durch eine Ecke vor und war im kicker "Spieler des Spiels" (Note; 2,0). Mit 11,37 Kilometern war er zudem laufstärkster Spieler der Freiburger.

Dass die Führung durch ein Eigentor fiel und Höflers Kopfball mit Hilfe von Pfosten und Torwart im Netz landete, unterstrich für Grifo nur, dass "im Moment vieles für uns läuft - aber wir erarbeiten uns das auch, wir erkämpfen uns die Siege". Für seinen Trainer versinnbildlichte das am Samstag Lucas Höler am meisten, der trotz der 120 Minuten von Osnabrück in den Beinen auch in der zweiten Hälfte gegen Fürth "marschiert, marschiert, marschiert" ist. Dass er dadurch auch noch den Elfmeter herausgeholt hat, "das hat uns brutal geholfen", lobte Christian Streich.

Streich: "Sehr stabil und hungrig"

Mit zehn ungeschlagenen Spielen in Serie hat der Sport-Club seinen Bundesligavereinsrekord eingestellt, der bereits aufgestellte Startrekord wurde ausgebaut. "Wir dürfen stolz auf uns sein und das genießen, weil wir die Punkte nicht geklaut haben", sagte Grifo. Und selbst der SC-Coach verspürt derzeit "eine gewisse Gelassenheit und weniger Druck als in manchen Jahren". Das hat aber nicht nur mit der überraschenden Punkteausbeute von 22 nach zehn Spielen zu tun, sondern auch mit der Entwicklung der Mannschaft. "Viele Sachen funktionieren sehr gut, wir arbeiten defensiv sehr gut zusammen und können auch immer wieder fußballerische Akzente setzen", so Streich, "die Mannschaft präsentiert sich sehr stabil und hungrig." Und fährt dementsprechend auch mit Selbstbewusstsein zum Spitzenspiel am nächsten Samstag bei den Bayern, wo sie schon wieder einen Rekord aufstellen könnte.