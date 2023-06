Griffin neuer Head Coach der Bucks

Auf der Suche nach einem neuen Head Coach sind die Milwaukee Bucks fündig geworden. Adrian Griffin tritt die Nachfolge des Anfang Mai entlassenen Mike Budenholzer an.

Übernimmt bei den Bucks: Adrian Griffin. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der 48-jährige Griffin kommt vom Ligarivalen Toronto Raptors, bei dem er die vergangenen fünf Spielzeiten als Assistenzcoach von Nick Nurse - neu engagiert von den Philadelphia 76ers - tätig war.

Für Griffin, an der Seite von Dirk Nowitzki 2006 Vizemeister mit den Dallas Mavericks und insgesamt zwischen 1999 und 2008 in diversen NBA-Teams aktiv, ist es nach 15 Jahren als Assistent die erste Station als Cheftrainer - bei jener Franchise, bei der seine Karriere an der Seitenlinie 2008 begonnen hatte.

"Trainer auf Meisterschaftsniveau"

Er habe "sich diese Chance verdient", sagte Bucks-Geschäftsführer Jon Horst: "Seine Erfahrung als Trainer auf Meisterschaftsniveau, sein Charakter, sein Basketball-Verständnis und seine Fähigkeit, mit Spielern in Kontakt zu treten und sie zu entwickeln, machen ihn zur idealen Wahl, um unser Team zu führen."

Ende Mai hatten bereits US-Medien übereinstimmend über Griffins Engagement beim Team um den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo berichtet. Die Bucks hatten sich nach dem krachenden Erstrunden-Aus in den Play-offs gegen Miami (1:4) von Griffins Vorgänger Budenholzer (53) getrennt.