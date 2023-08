Griezmann: "Mein Ziel ist es, in der MLS zu spielen"

Antoine Griezmann schwärmt von Lionel Messi und der MLS. In der Zukunft will der Top-Angreifer von Atletico Madrid auch in den USA spielen.

Der Wechsel von Lionel Messi nach Miami hat Antoine Griezmanns Faible für die USA und den Sport über dem großen Teich nur noch größer gemacht. Der 32-jährige Franzose, in der vergangenen Saison vor allem nach der Winterpause wohl der herausragende Spieler in La Liga, will künftig auch in der Major League Soccer spielen.

"Ich habe es immer gesagt", schwärmte der Top-Mann von Atletico Madrid in einer digitalen Medienrunde, organisiert von La Liga und ESPN. "Mein Ziel ist es, dort zu landen, den amerikanischen Sport zu genießen, in der MLS zu spielen und eine gute Zeit zu haben."

"Auf dem besten Level" wechseln

Griezmann will in Nordamerika auch "Dinge gewinnen" - und das auf seinem "besten Level". Als 32-Jähriger wird er wissen, dass sich das mit dem besten Level irgendwann erledigt hat. Wobei: Superstar Messi, schon mit 36 Lenzen auf dem Kilometerstand, spult seit seinem Wechsel zu Inter Miami auch im Spätherbst seiner Laufbahn eine Galavorstellung nach der anderen ab und trifft förmlich nach Belieben.

Gerade auf seinen ehemaligen Teamkollegen beim FC Barcelona schaut Griezmann: "Ich folge ihm. Leo ist der Beste in der Geschichte, er füllt die Stadien, macht jede Menge Tore und gewinnt die Spiele." Die MLS habe mit dem Messi-Transfer und den im Nachgang verpflichteten Sergio Busquets und Jordi Alba sehr gute Schritte unternommen. "Das - und die Verpflichtung jüngerer Spieler vor allem aus Südamerika - ist das Beste, was die Liga tun kann", sagte Griezmann.

Erst noch Titel mit Atletico gewinnen

Akute Sorgen, dass der Franzose noch in diesem Sommer wechseln könne, müssen sich die Atleti-Fans indes nicht machen. Denn "Grizi" hat im rot-weiß-gestreiften Dress noch viel vor. "Ich will mich verbessern, Tore schießen, wichtig sein, die Liga gewinnen und um die Champions League kämpfen", sagte er. "All diese Ziele hat man, und für mich persönlich geht es darum, mich im Vergleich zum letzten Jahr zu verbessern und 16 oder 17 Tore zu erzielen (vergangene Saison waren es 15 Tore und ligabeste 16 Assists, Anm. d. Red.), die mich zum besten Torschützen der Vereinsgeschichte machen würden. Das ist etwas, was mich begeistert." Griezmann hat bislang 112-mal für Atletico geknipst, Klub-Legende Luis Aragones steht bei 123 Atletico-Treffern in La Liga.

Saudi-Arabien müsste die Familie befürworten

Würde Saudi-Arabien auch begeistern? Griezmann hielt sich zu diesem vieldiskutierten Thema bedeckt. Zwar könnten die sehr hohen Gehaltszahlungen "Sicherheit geben", doch "wenn es mir passieren würde, müsste ich mit meiner Familie und meinen Kindern darüber sprechen". Auch Messi hat das getan - und sich dann für Miami entschieden.