Griezmann jagt jetzt Luis Aragones - Mitspieler huldigen Schlüsselfigur

Atletico Madrid ist weiter mittendrin im spanischen Titelrennen. Nach dem 3:1 gegen Villarreal huldigten die Mitspieler Antoine Griezmann. Die Schlüsselfigur der Rojiblancos erreichte einen Meilenstein - und hat den nächsten bereits vor Augen.

Das Meisterschaftsrennen in Spanien entwickelt sich mehr und mehr zu einem Vierkampf. Nach Atleticos 3:1-Comebacksieg über Villarreal am Sonntagabend trennen die ersten Vier in La Liga nur sechs Punkte - und die Rojiblancos haben im Gegensatz zur Konkurrenz sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Gesicht des Erfolgs ist fraglos Antoine Griezmann. Der französische Weltmeister von 2018 bereitete beim sechsten Sieg im sechsten Heimspiel - nur Atleti ist in La Liga zu Hause noch makellos - den Ausgleichstreffer vor, ehe er selbst zum 2:1 traf. Acht Tore und ein Assist sind es in zwölf Ligaspielen in dieser Saison, dazu kommen vier Treffer bei vier Einsätzen in der Champions League.

Der Treffer gegen Villarreal war für Griezmann aus mehreren Gründen ein besonderer. Es war sein 169. in Pflichtspielen für Atleti, wodurch er mit Adrian Escudero, dem zweiterfolgreichsten Schützen der Atletico-Geschichte, gleichzog - Rekordhalter Luis Aragones (172) ist nun der letzte Gejagte. Gleichzeitig war es Griezmanns 300. Tor als Profi - zu den 169 bei Atletico kommen 52 für Real Sociedad, 44 für Frankreich und 35 für Barcelona hinzu. Um bester Liga-Torschütze Atleticos zu werden, fehlen Griezmann indes noch 30 Tore auf Escudero (150).

Fußballerisches Portfolio längst erweitert

"Es ist erstaunlich", setzte Mitspieler Marcos Llorente zu einem Loblied an, "abgesehen von den Toren ist er ein Spieler, der die Mannschaft mit seinen Assists voranbringt. Wenn er am Boden liegt und kämpfen muss, ist er der Erste, der das auch tut. Er ist vielleicht einer der komplettesten Spieler, die ich je in meinem Leben gesehen habe."

Ex-Dortmunder Axel Witsel, dem Griezmann den Ausgleich aufgelegt hatte, sieht noch kein Ende erreicht: "Ich freue mich sehr für meinen Bruder. Ich hoffe, er macht so weiter und schießt noch mehr Tore." Griezmann hat sein fußballerisches Portfolio aber längst erweitert, was die 70 Vorlagen in 357 Partien für Atletico untermauern.

Förderer Diego Simeone verweigerte am Sonntag Vergleiche mit einstigen Granden Atleticos, denn: "Vergleiche sind nicht gut." Dass Griezmann in die Geschichte des Vereins eingehen wird, daran bestehe ohnehin kein Zweifel. Atleticos Trainer formulierte den Wunsch, dass sein wichtigste Puzzlestück seine aktuelle Form möglichst konserviere und sie von der französischen Nationalmannschaft zurück mit nach Madrid bringe.

Griezmann selbst gab sich bescheiden nach dem nächsten Meilenstein, sprach von seiner Rolle als Mannschaftsspieler und sagte doch: "Wenn ich ein Tor schieße, gehe ich immer glücklicher nach Hause." Diesen Gefühlszustand habe auch die Vertragsverlängerung von Simeone bei ihm ausgelöst. "Und jetzt bin ich an der Reihe", kündigte Griezmann nur. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft allerdings noch bis 30. Juni 2026 - eigentlich schon genug Zeit, um noch mehr Rekorde zu brechen.