Griesbecks kurioser Doppelpack

Eine Hälfte lang roch das Kleeblatt am Sonntagnachmittag an einer Sensation in der Allianz-Arena. Auch der schnelle 1:1-Ausgleich des FC Bayern änderte daran wenig, doch dann traf Sebastian Griesbeck ins eigene Tor.

Erst zweimal in der Bundesligageschichte hatte ein Spieler bislang in Hin- und Rückspiel einer Bundesligasaison ein Eigentor gegen denselben Gegner erzielt: Reiner Hollmann 1972/73 gegen den FC Bayern, Nikolce Noveski 2011/12 gegen Hoffenheim. Seit Sonntag erweitert Sebastian Griesbeck dieses Duo zum Trio. Beim 1:3 in der Hinrunde unterlief dem Innenverteidiger dieses Missgeschick in der 68. Minute zum 0:3, am Sonntag lenkte er in der 61. Minute eine Hereingabe von Thomas Müller zum 1:2 ins eigene Netz.

Pech, aber für die Fürther in dieser Saison nichts Ungewöhnliches, es war schon das fünfte Eigentor in dieser Spielzeit - ein trauriger Ligahöchstwert. Neben Griesbeck passierte dies auch Marco Meyerhöfer beim 3:6 gegen Hoffenheim, Simon Asta beim 1:3 in Freiburg sowie Maximilian Bauer beim 1:2 gegen Hertha BSC. In München jedoch wäre es zu billig, Griesbeck die Alleinschuld an der Wende nach der Halbzeit zu geben. So fielen beispielsweise drei der vier Gegentreffer über die von Luca Itter bearbeitete linke Defensivseite.

Trotz des 1:4 durfte die SpVgg positive Erkenntnisse mit auf die Heimfahrt über die A9 nehmen. 45 plus vier Nachspielminuten lang ärgerte sie den Rekordmeister und ließ praktisch keine Chancen zu. Im Gegenteil: Branimir Hrgotas achter Saisontreffer, ein abgefälschter Freistoß, brachte die mitgereisten und lautstarken Fans zum Jubeln. Tritt die Mannschaft von Stefan Leitl am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr) so kompakt auf wie in dieser ersten Spielhälfte, ist sie keineswegs chancenlos und könnte die sechste Heimpartie ohne Niederlage in Serie hinlegen. Zuletzt gelangen drei Siege und zwei Remis im Ronhof. Nur ein Eigentor sollten Fürths Spieler bei diesem Unternehmen tunlichst vermeiden …