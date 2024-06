Griesbeck zieht es nach Ulm

Dass die Zeichen bei Mittelfeld-Routinier Sebastian Griesbeck in Braunschweig auf Trennung stehen, ist längt bekannt. Nun scheint auch das Ziel des 33-Jährigen festzustehen. Griesbeck steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zu Aufsteiger Ulm. Der Ex-Fürther war in der abgelaufenen Saison in 23 Spielen im Einsatz, wurde davon 13-mal eingewechselt.