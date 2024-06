Griesbeck vor Abschied aus Braunschweig

Während Eintracht Braunschweig Sven Köhler aus dem dänischen Odense lockt und sowohl an einer Vertragsverlängerung mit Fabio Kaufmann weiterhin arbeitet, als auch den Isländer Thorir Helgason (ausgeliehen von US Lecce) halten will (teure Kaufoption), stehen die Zeichen bei Mittelfeld-Routinier Sebastian Griesbeck auf Trennung. Der 33-jährige Ex-Fürther war in der abgelaufenen Saison in 23 Spielen im Einsatz, wurde 13-mal eingewechselt.