Gries tritt als Interimstrainer beim FK Pirmasens zurück

Nur drei Wochen nach der Ernennung von Martin Gries zum Chefcoach des FK Pirmasens muss sich der Regionalligist erneut auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Gries steht dem FK Pirmasens nicht weiter als Interims-Trainer zur Verfügung.

"Ich habe mich zu diesem Schritt entscheiden müssen, da es mir einfach nicht möglich ist, Familie, Beruf und ein hundertprozentiges Engagement als Trainer unserer Regionalliga-Mannschaft in Einklang zu bringen", wird Gries auf der Vereinswebsite zitiert. „Es war eine ganz tolle Erfahrung. Vielen Dank an die Verantwortlichen für das ausgesprochene Vertrauen und an die Mannschaft, die in dieser Zeit alles gegeben hat."

Wie der FKP bekanntgab, werde der 37-Jährige sich künftig wieder um die U 23 des Vereins kümmern. Man hätte gerne mit ihm als Trainer der 1. Mannschaft weiter zusammengearbeitet, verstehe aber seine Entscheidung und freue sich, dass er Pirmasens weiter erhalten bleibe.

Nach der 0:4-Niederlage gegen den Bahlinger SC am 20. Spieltag wurde Chefcoach Patrick Fischer von seinen Aufgaben entbunden, Gries übernahm das Amt. In den drei Spielen unter seiner Leitung holte Pirmasens fünf Punkte und sprang von Rang 17 auf Platz 15.