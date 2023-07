Griechischer Spielverderber: Tsitsipas trübt Murrays Jubiläum

Andy Murrays Märchen in Wimbledon endete früh, der Schotte zwang dem favorisierten Stefanos Tsitsipas aber einiges ab. Ohnehin gaben sich die Favoriten am Freitag keine Blöße - mit einer Ausnahme.

Am Donnerstagabend hatten sich Andy Murray und Stefanos Tsitsipas ein hart umkämpftes und hochintensives Duell geliefert, das wegen der britischen Sperrstunde nicht zu Ende gebracht werden konnte. Am Freitag nun folgte die Fortsetzung - und wie schon tags zuvor leisteten sich beide Spieler bei eigenem Aufschlag keine Schwächen, sodass der vierte Satz im Tie-Break entschieden wurde. Tsitsipas behielt diesmal die Oberhand und erzwang mit einem 7:3 den fünften Satz.

Kurios: Murray hatte in dem Durchgang sogar einen Punkt mehr gemacht, doch das half ihm auch nichts. Tsitsipas, der schon in Runde eins gegen Dominic Thiem in den "Decider" hatte gehen müssen - der Grieche erwischte dann auch noch einen formidablen Start in den Fünften -, nahm seinem Gegner rasch das Service ab und begab sich früh auf Siegkurs. Die Fans standen allesamt hinter Murray, feuerten ihren Liebling frenetisch an.

Murray wehrte sich auf den Tag genau zehn Jahre nach seinem ersten Titel beim Rasen-Klassiker nach Kräften, wehrte gar zwei Matchbälle ab, musste sich schlussendlich aber nach 4 Stunden und 40 Minuten mit 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (3:7), 4:6 geschlagen geben.

In der dritten Runde wartet auf Tsitsipas nun mit Laslo Djere (Serbien) ein vermeintlich machbares Los.

Norrie scheitert überraschend - Favoriten geben sich keine Blöße

Von den übrigen Favoriten ließ am Freitag kaum einer etwas anbrennen. Holger Rune überzeugte zwar beim 6:3, 7:6 (3) und 6:4 gegen Roberto Carballes Baena abermals nicht, allerdings ist er weiterhin ohne Satzverlust. In Runde drei wartet nun jedoch mit dem Spanier Alejandro Davidovich-Fokina ein schwerer Brocken auf den Dänen.

Carlos Alcaraz ist ebenfalls weiter ohne Satzverlust, der spanische Überflieger hatte mit Alexandre Muller aus Frankreich allerdings mehr Mühe als erwartet, musste im zweiten Satz gar in den Tie-Break. Unter dem Strich setzte sich der Weltranglistenerste aber mit 6:4, 7:6 (7:2) und 6:4 durch. Knifflig wurde es auch für Jannik Sinner, der beim 3:6, 6:2, 6:3 und 6:4 gegen Quentin Halys vier Sätze benötigte, um weiterzukommen.

Das Aus ereilte indes zum Verdruss vieler Briten Cameron Norrie, der als Local Hero dem Amerikaner Christopher Eubanks unerwartet in vier Sätzen mit 3:6, 6:3, 2:6, 6:7 (3:7) unterlag.