Griechenlands Liga-Chef im Interview: "Die Bundesliga ist Vorbild für uns"

Seit Januar führt Minas Lysandrou zum zweiten Mal die griechische Super League an. Der 44-jährige Jurist gilt als Technokrat und ein Mann der eher leisen Töne. Im Interview mit dem kicker erklärt der Ligachef (und seit 2021 CEO von Erstligist OFI) den spannenden Vierkampf um den diesjährigen Titel sowie die Pläne der Liga.

Herr Lysandrou, es kursiert aktuell ein Running Gag unter den griechischen Fans: Was hat die griechische Liga, was nicht mal die Premier League vorweisen kann?

Gibt es überhaupt etwas?

Gemeint sind die vier Titelkandidaten. In der Premier League sind es aktuell "nur" deren drei.

Klar, sicher. (lacht) Für uns ist es enorm erfreulich, dass vier Teams vor den anstehenden Play-offs in der Abschlusstabelle der regulären Phase nur vier Punkte auseinander liegen. Erst recht, weil wir von einer Liga mit nur 14 Teilnehmern sprechen. Mehr als ein Viertel der Klubs spielt also um den Titel. Genauso im Abstiegskampf, da werden in den Play-outs auch mehrere Teams um den Klassenerhalt kämpfen. Die enorme Konkurrenz innerhalb der Liga macht die Klubs besser. Es gibt mehrere Anzeichen der wachsenden Dynamik der Liga.

Ein Beispiel?

In der gerade abgelaufenen regulären Phase hatten wir einen Tor-Rekord mit 542 Treffern und einem Schnitt von 2,978 Toren pro Spiel. In den Jahren zuvor betrug der Schnitt maximal 2,44. Im Vergleich zur Vorsaison sind es satte 128 Tore mehr.

Das Hadern der vier Titelkandidaten ist dennoch fast schon vorprogrammiert. Was stimmt Sie dennoch zuversichtlich?

Wir müssen auf die positiven Dinge schauen. Durch die enorme Konkurrenz haben alle Klubs in mehreren Bereichen zugelegt und nicht zuletzt auch ihre Kader aufgestockt. Schritt für Schritt, Jahr um Jahr verbessert sich seit 2019 auch die Liga. Damals sind zwei grundlegende Veränderungen vorgenommen worden. Zum Einen wurde die Liga von 16 auf 14 Klubs reduziert und zum anderen wurden die Play-offs und Play-outs in ihrer jetzigen Form eingeführt. Aktuell haben wir mit PAOK und Olympiakos noch zwei Liga-Mitglieder in der Europa Conference League. Zudem steht die U 19 von Olympiakos im Viertelfinale der Youth League (am 12. März bei den A-Junioren des FC Bayern, Anm. d. Red.). All das zeigt die gute Arbeit in vielen Bereichen und dies hat die Meisterschaft insgesamt erheblich aufgewertet. Unser Ziel ist es, mit kleinen, aber stabilen Schritten voranzukommen.

Lysandrou über das Vorbild Bundesliga

Damals lief ihre erste Amtszeit als Ligachef. Was hat sich in der Zwischenzeit verändert?

In vielen Ligen gibt es eine stetige Weiterentwicklung. Doch dazwischen war die Corona-Pandemie, die auch unsere Liga kurz stocken ließ. Ab 2022 hat sich alles weitgehend wieder normalisiert. Erfreulich ist auch die Weiterentwicklung von Projekten, die 2019 noch am Anfang standen. Wie die damalige Idee die Spielrasen professionell zu verbessern. Durch das Know-how einer Expertenfirma wurde von meinem Nachfolger das Projekt entwickelt, und von den Nächsten dann umgesetzt und ausgeweitet. Man sieht nun das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen allen Mitgliedern der Liga. Zudem gibt es nun auch eine zweite moderne Arena, die Möglichkeiten bietet. In weniger als 100 Tagen findet das Finale der Europa Conference League in der neuen AEK-Arena statt. Vor einigen Monaten fand das UEFA-Super-Cup-Finale im Stadion von Olympiakos statt. Die UEFA vertraut die Finals in zwei ihrer vier Wettbewerben also Arenen unserer Mitglieder an.

Wenn du auf keinen hörst, wirst du zerstört. Wenn du auf alle hörst, wirst du genauso zerstört. Minas Lysandrou

Haben Sie zuletzt die Diskussion in der Bundesliga bezüglich des neuen Investors und den Fanprotesten verfolgt?

Jedes Umfeld hat seine eigene Kultur und Geschichte. In viele Bereichen gilt die Bundesliga als Vorbild für uns. Wir reden vom Toplevel. Deshalb achten wir darauf, was dort passiert. Niemand kann den Fortschritt aufhalten, aber auch keiner sollte die Fans außer Acht lassen. Zu Ihrer Frage: Ich sage meinen Mitarbeitern bei OFI: "Wenn du auf keinen hörst, wirst du zerstört. Wenn du auf alle hörst, wirst du genauso zerstört." Was ich sagen will: Es ist enorm schwer die Balance bei wichtigen Entscheidungen zu finden. Viele Gespräche und vor allem die Zeit werden die optimale Lösung für die Bundesliga und ihre zahlreichen Fans bringen.

Zurück nach Hellas. Die Regierung hatte im Dezember alle Erstligastadien für zwei Monate gesperrt. Was hat sich nun geändert?

Hier muss man betonen, dass der Grund für den Zuschauerausschluss Randale rund um ein Volleyballspiel war und nicht direkt den Fußball betraf. Diese Anordnung mussten wir befolgen. Nach intensiven Gesprächen mit dem Verband EPO und den Ministerien für Sport und Digitalisierung wurden zwei maßgebende Neuerungen verabschiedet. Die Überwachungskameras in den Erstligastadien wurden durch hochauflösende Kameras der neuesten Technologie ersetzt. Bald wird auch das digitale Ticket eingeführt, mit dem die Identifizierung der Personen über eine App auf dem Handy des Zuschauers stattfindet. Ähnlich wie in der digitalen Umsetzung vieler amtlicher Formulare wird die App mit staatlichen Kriterien funktionieren. So wird nach und nach das gedruckte Ticket abgeschafft.

Lysandrou: "Jede technische Möglichkeit" ausnutzen

Apropos Digitalisierung: Wie planen Sie zukünftig in Sachen VAR? Kommt die Goal-Line-Technologie?

Den VAR gibt es in unserer Liga seit 2019. Unser Ziel ist die Verstärkung seiner Funktionalität durch jede technologische Möglichkeit, wie zum Beispiel das halb-automatische Abseits oder die Goal-Line-Technology.

Abschließende Frage: Was wird aus dem leidigen Thema Zentralvermarktung?

Wir hatten sie jahrelang. Seit einigen Jahren verhandeln die Klubs eigenständig die TV-Rechte mit den beiden Pay-TV-Plattformen. Es gibt auf beiden Seiten Argumente, es bleibt ein offenes und weiterhin heiß diskutiertes Thema. In einer Zeit, in der alles messbar ist, werden wir sehen, was am Ende für alle besser ist. Wir werden dabei auch die positiven Erfahrungen anderer Ligen beim Thema Zentralvermarktung berücksichtigen.