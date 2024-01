Griechenlands Kapitän Bakasetas vor Wechsel zu Panathinaikos

Der griechische Vizemeister Panathinaikos sorgt auf dem Transfermarkt für den nächsten Paukenschlag: Die Athener einigten sich mit dem Kapitän der griechischen Nationalmannschaft, Tasos Bakasetas, auf einen Wechsel.

Von der Schwarzmeerküste nach Hellas: Anastasios Bakasetas (Trabzonspor) steht vor einem Wechsel zu Panathinaikos. Anadolu via Getty Images

Nach dem Trainerwechsel an Weihnachten, als völlig überraschend Fatih Terim den erfolgreichen Trainer Ivan Jovanovic ablöste, setzt Panathinaikos ein weiteres Zeichen in Sachen Titeljagd. Die "Grün-Weißen" holen Tasos Bakasetas vom türkischen Erstligisten Trabzonspor und erhofft sich den ersten Meistertitel seit 14 Jahren.

Der 30-jährige Linksfuß kehrt also nach viereinhalb Jahren in der türkischen Süperlig wieder in die heimische Superleague zurück. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Trabzonspor bemühte sich bis zuletzt, den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag des Offensivspielers zu verlängern. Nun muss sich das Team vom Schwarzen Meer mit einer Ablöse, die knapp über einer Million Euro liegen soll, zufriedengeben. Mit Leistungsträger Bakasetas holte Trabzon 2022 den Meistertitel in der Süperlig.

Dritter Neuer nach Limnios und Akaydin

Bakasetas ist seit einigen Jahren auch Kapitän der griechischen Nationalmannschaft, für die er in 63 Spielen 13-Mal traf. Nach Dimitrios Limnios (vom 1. FC Köln) und Innenverteidiger Samet Akaydin (von Fenerbahce) ist Bakasetas der dritte Neuzugang unter dem neuen Coach.

Aktuell führt Panathinaikos zusammen mit PAOK die Tabelle der griechischen Superleague an. Zwei Punkte dahinter lauert Meister AEK. Olympiakos liegt sechs Punkte hinter der Spitze. Bei noch ausstehenden 18 Spieltagen (zehn davon mit direkten Duellen unter den ersten Sechs in den Play-offs), bahnt sich ein hochspannender Vierkampf um den diesjährigen Titel an.