DHB-Frauen gewinnen erneut deutlich und sind für die WM qualifiziert

Überaus deutlich mit 39:13 haben die DHB-Frauen das Hinspiel in der WM-Qualifikation gegen Griechenland gewonnen. Nach einem klaren Sieg auch im Rückspiel steht die Qualifikation für die WM nun fest.

WM-Ticket in der Tasche, Olympia-Traum im Kopf: Deutschlands Handballerinnen haben sich mit dem nächsten Kantersieg binnen weniger Tage für die Weltmeisterschaft im Winter qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann auch das Play-off-Rückspiel bei Außenseiter Griechenland deutlich 36:20 (20:11) und sicherte sich damit einen von 32 Startplätzen bei der Endrunde in Dänemark, Norwegen und Schweden (30. November bis 17. Dezember).

Xenia Smits (6) und Amelie Berger (5) waren am Mittwoch in Chalkida vor 80 Zuschauerinnen und Zuschauern die besten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes. Beim Hinspiel in Hamm hatten die DHB-Frauen am Ostersonntag mit einem 39:13 bereits für eine Vorentscheidung gesorgt.

Die WM-Teilnahme ist auch mit Blick auf einen Olympia-Startplatz von Bedeutung, da bei der Weltmeisterschaft die Tickets für die Qualifikationsturniere für Paris 2024 vergeben werden. Deutschland war letztmals 2008 in Peking mit einem Frauen-Team im olympischen Handball-Turnier vertreten.

In der Offensive kaum zu stoppen

Das Thema Olympia sei "ganz präsent", hatte Kapitänin Emily Bölk vor dem Spiel bekräftigt. Der ersehnte Sprung in die Medaillenspiele bei der WM würde die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier garantieren.

Trotz des klaren Hinspiels wollte das Gaugisch-Team die Partie keinesfalls als bedeutungslos abstempeln, sondern weiter an der eigenen Entwicklung arbeiten. So testete Gaugisch erneut verschiedene Deckungsvarianten, die allerdings Lücken offenbarten. In der Offensive ließen sich Gaugischs Spielerinnen dagegen kaum stoppen. Vom Ergebnis des Rekordsieges gegen Paraguay (45:12) im Jahr 2007 waren die Deutschen aber weit entfernt.

Die nächsten Länderspiele stehen für die deutschen Handballerinnen erst im kommenden Oktober im Rahmen der EM-Qualifikation an.

Griechenland - Deutschland 20:36 (11:20)

Tore für Griechenland: Chatziparasidou (6/3), Argiropoulou (3), Stougiannidou (3), Zygoura (3), Gkatziou (2), Andritsou (1), Nikolina Kepesidou (1), Magdalini Kepesidou (1)

Tore für Deutschland: Smits (6), Berger (5), Leuchter (4), Maidhof (4/3), Stockschläder (4), Bölk (3), Döll (3), Schmelzer (3), Antl (2), Grijseels (1/1), Zschoke (1)

Schiedsrichter: Ivo Bosnjak/Josip Maric (Bosnien-Herzegowina)

Zuschauer: 80